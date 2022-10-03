https://sputnikarabic.ae/20221003/لافروف-الولايات-المتحدة-مثل-هتلر-تخضع-الدول-الغربية-لمواجهة-موسكو-1068557568.html
لافروف: الولايات المتحدة مثل هتلر تخضع الدول الغربية لمواجهة موسكو
لافروف: الولايات المتحدة مثل هتلر تخضع الدول الغربية لمواجهة موسكو
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة تخضع اليوم الغرب بأكمله من أجل تحويل أوكرانيا إلى أداة لمحاربة روسيا، تماما كما "وضع أدولف هتلر"... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T12:32+0000
2022-10-03T12:32+0000
2022-10-03T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سيرغي لافروف
واشنطن
مهاجمة
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قال لافروف خلال اجتماع للجان مجلس الدوما الروسي بشأن التصديق على وثائق الاستفتاءات في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، "اليوم، أخضعت الولايات المتحدة الغرب الجماعي تقريبا، وحشدته لتحويل أوكرانيا إلى أداة لمحاربة روسيا. تماما مثلما وضع هتلر ذات مرة معظم الدول الأوروبية تحت السلاح لمهاجمة الاتحاد السوفيتي".وأشار لافروف إلى أن روسيا، على عكس الولايات المتحدة، لا ترد على القصص الخيالية من البلدان البعيدة، بل تدافع عن حدودها وشعبها، "نحن لا نرد على التهديدات الوهمية في الأراضي البعيدة. نحن ندافع عن حدود وطننا الأم، عن كل شعبنا من الإبادة الجماعية الحقيقية، التي رتبها أحفاد وأتباع النازية الذين كرسوا أنفسهم لخدمة أسيادهم في الخارج".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سيرغي لافروف, واشنطن, مهاجمة
روسيا, سيرغي لافروف, واشنطن, مهاجمة
لافروف: الولايات المتحدة مثل هتلر تخضع الدول الغربية لمواجهة موسكو
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة تخضع اليوم الغرب بأكمله من أجل تحويل أوكرانيا إلى أداة لمحاربة روسيا، تماما كما "وضع أدولف هتلر" يوما ما تحت السلاح دول أوروبا لمهاجمة الاتحاد السوفيتي.
قال لافروف خلال اجتماع للجان مجلس الدوما الروسي بشأن التصديق على وثائق الاستفتاءات في مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه، "اليوم، أخضعت الولايات المتحدة الغرب الجماعي تقريبا، وحشدته لتحويل أوكرانيا إلى أداة لمحاربة روسيا. تماما مثلما وضع هتلر ذات مرة معظم الدول الأوروبية تحت السلاح لمهاجمة الاتحاد السوفيتي".
وأضاف "كما هو الحال في ذلك الحين، فإن الخطط الحالية ليس مقدر لها أن تتحقق. قال الرئيس هذا بوضوح شديد في الكرملين".
وأشار لافروف إلى أن روسيا، على عكس الولايات المتحدة، لا ترد على القصص الخيالية من البلدان البعيدة، بل تدافع عن حدودها وشعبها، "نحن لا نرد على التهديدات الوهمية في الأراضي البعيدة. نحن ندافع عن حدود وطننا الأم، عن كل شعبنا من الإبادة الجماعية الحقيقية، التي رتبها أحفاد وأتباع النازية الذين كرسوا أنفسهم لخدمة أسيادهم في الخارج".