https://sputnikarabic.ae/20221003/لماذا-ترسل-إيران-سفنها-الحربية-إلى-المياه-المفتوحة-1068582813.html
لماذا ترسل إيران سفنها الحربية إلى المياه المفتوحة؟
لماذا ترسل إيران سفنها الحربية إلى المياه المفتوحة؟
قال الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية الإيرانية، إن وجود مدمرات إيرانية في المياه المفتوحة هدفه إحلال الأمن البحري. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T21:43+0000
2022-10-03T21:43+0000
2022-10-03T21:44+0000
رصد عسكري
إيران
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جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، على هامش تخريج دفعة جديدة من جامعة "نوشهر" للعلوم البحرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".ولفت الأدميرال إيراني إلى أن المدمرات الإيرانية الموجودة في المياه المفتوحة لديها مهمة بحرية، مشيرا إلى أنها من أحدث إنجازات الأسطول الإيراني.وذكرت الوكالة أن إيران أرسلت مدمراتها إلى المياه المفتوحة لتوسيع ما وصفته بـ "الدبلوماسية البحرية" والمشاركة في مناورة مركبة للحفاظ على الأمن البحري.ما هي قدرات الأسطول الإيراني؟يصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 3 في الشرق الأوسط بعد كل من مصر وتركيا، بينما يأتي في المرتبة رقم 21 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2022، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويمتلك الأسطول الإيراني 142 وحدة بحرية تشمل 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة و66 سفينة دورية ووحدات بحرية أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220922/إيران-تستعد-لعرض-بحري-معلومات-عن-أضخم-5-أساطيل-حربية-في-الخليج-1068077047.html
https://sputnikarabic.ae/20220908/الجيش-الإيراني-إجراءات-طيران-الجيش-أضافت-قدرات-عالية-لأسطول-المروحيات-1067482167.html
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رصد عسكري, إيران
لماذا ترسل إيران سفنها الحربية إلى المياه المفتوحة؟
21:43 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 21:44 GMT 03.10.2022) تابعنا عبر
قال الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية الإيرانية، إن وجود مدمرات إيرانية في المياه المفتوحة هدفه إحلال الأمن البحري.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، على هامش تخريج دفعة جديدة من جامعة "نوشهر" للعلوم البحرية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت الأدميرال إيراني إلى أن المدمرات الإيرانية الموجودة في المياه المفتوحة لديها مهمة بحرية، مشيرا إلى أنها من أحدث إنجازات الأسطول الإيراني.
وذكرت الوكالة أن إيران أرسلت مدمراتها
إلى المياه المفتوحة لتوسيع ما وصفته بـ "الدبلوماسية البحرية" والمشاركة في مناورة مركبة للحفاظ على الأمن البحري.
ما هي قدرات الأسطول الإيراني؟
يصنف الأسطول الإيراني في المرتبة رقم 3 في الشرق الأوسط بعد كل من مصر وتركيا، بينما يأتي في المرتبة رقم 21 بين أضخم 142 أسطول حربي في العالم، وفقا لإحصائيات عام 2022، التي أوردها موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ويمتلك الأسطول الإيراني
142 وحدة بحرية تشمل 7 فرقاطات و3 كورفيتات و19 غواصة و66 سفينة دورية ووحدات بحرية أخرى.