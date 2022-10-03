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https://sputnikarabic.ae/20221003/لوكاشينكو-يهنئ-ألمانيا-ويدعو-لحوار-متساو-مع-برلين-1068541617.html
لوكاشينكو يهنئ ألمانيا ويدعو لحوار متساو مع برلين
لوكاشينكو يهنئ ألمانيا ويدعو لحوار متساو مع برلين
أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في تهنئته لشعب ألمانيا في يوم الوحدة الألمانية، انفتاح مينسك لحوار متساو مع برلين. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T07:26+0000
2022-10-03T07:32+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
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وقالت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروسيا إن "رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، نيابة عن الشعب البيلاروسي وعن نفسه شخصيا، هنأ شعب جمهورية ألمانيا الاتحادية في يوم الوحدة الألمانية". وفقا للخدمة، تمنى لوكاشينكو لشعب ألمانيا السلام ومستقبلا مزدهرا للأجيال القادمة.كما وشدد لوكاشينكو على أنه يجب على البيلاروسيين والألمان تقديم مساهمتهم معا من أجل تجنب مواجهة مدمرة ومنع حدوث كارثة جديدة.وجاء أيضا في التهنئة: "كان سقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا يمثلان تغييرًا حقيقيًا للعصر وأملًا في سلام وأمن مستدامين في أوروبا. أنتم تعرفون مقدار المعاناة والحزن والألم الذي يمكن أن يجلبه مثل هذا الجدار، والذي أصبح لعقود عديدة رمز مأساوي لتقسيم مدينة وشعب وقارة بأكملها لسوء الحظ، نعود اليوم مرة أخرى إلى أوقات المواجهة، حيث يتم بناء الجدران بين البلدان في قلب أوروبا".يذكر أنه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب 2020، والتي فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة، اندلعت احتجاجات حاشدة للمعارضة في البلاد. وصرح جهاز الأمن الفيدرالي في بيلاروسيا في فبراير 2021 أن مظاهر الاحتجاجات قد اختفت عمليا. وتم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة، بما في ذلك دعوات للاستيلاء على السلطة، وإنشاء تشكيل متطرف، ومؤامرة للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية، ومحاولة عمل إرهابي. واتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الوضع في الجمهورية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي توجه أعمال الشغب، بينما الأوروبيون "يلعبون معهم".
https://sputnikarabic.ae/20220930/لوكاشينكو-مستعدون-لاستئناف-توريد-المواد-الغذائية-والأسمدة-إلى-الدول-الغربية-1068429914.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم
أخبار بيلاروسيا اليوم

لوكاشينكو يهنئ ألمانيا ويدعو لحوار متساو مع برلين

07:26 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 07:32 GMT 03.10.2022)
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus / الانتقال إلى بنك الصورمقابلة مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو
مقابلة مع رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Press ٍService of the President of the Republic of Belarus
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أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في تهنئته لشعب ألمانيا في يوم الوحدة الألمانية، انفتاح مينسك لحوار متساو مع برلين.
وقالت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروسيا إن "رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، نيابة عن الشعب البيلاروسي وعن نفسه شخصيا، هنأ شعب جمهورية ألمانيا الاتحادية في يوم الوحدة الألمانية". وفقا للخدمة، تمنى لوكاشينكو لشعب ألمانيا السلام ومستقبلا مزدهرا للأجيال القادمة.

وجاء في التهنئة بحسب ما نقلت الخدمة الصحفية: "مينسك منفتحة على حوار متكافئ وتعاون عملي مع برلين، وكذلك لمزيد من تطوير العلاقات الثنائية، التي بلغت الثلاثين من عمرها هذا العام".

كما وشدد لوكاشينكو على أنه يجب على البيلاروسيين والألمان تقديم مساهمتهم معا من أجل تجنب مواجهة مدمرة ومنع حدوث كارثة جديدة.
وجاء أيضا في التهنئة: "كان سقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا يمثلان تغييرًا حقيقيًا للعصر وأملًا في سلام وأمن مستدامين في أوروبا. أنتم تعرفون مقدار المعاناة والحزن والألم الذي يمكن أن يجلبه مثل هذا الجدار، والذي أصبح لعقود عديدة رمز مأساوي لتقسيم مدينة وشعب وقارة بأكملها لسوء الحظ، نعود اليوم مرة أخرى إلى أوقات المواجهة، حيث يتم بناء الجدران بين البلدان في قلب أوروبا".
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2022
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يذكر أنه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب 2020، والتي فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة، اندلعت احتجاجات حاشدة للمعارضة في البلاد. وصرح جهاز الأمن الفيدرالي في بيلاروسيا في فبراير 2021 أن مظاهر الاحتجاجات قد اختفت عمليا. وتم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة، بما في ذلك دعوات للاستيلاء على السلطة، وإنشاء تشكيل متطرف، ومؤامرة للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية، ومحاولة عمل إرهابي.
واتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الوضع في الجمهورية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي توجه أعمال الشغب، بينما الأوروبيون "يلعبون معهم".
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