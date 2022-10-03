https://sputnikarabic.ae/20221003/لوكاشينكو-يهنئ-ألمانيا-ويدعو-لحوار-متساو-مع-برلين-1068541617.html

لوكاشينكو يهنئ ألمانيا ويدعو لحوار متساو مع برلين

لوكاشينكو يهنئ ألمانيا ويدعو لحوار متساو مع برلين

أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في تهنئته لشعب ألمانيا في يوم الوحدة الألمانية، انفتاح مينسك لحوار متساو مع برلين. 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T07:26+0000

2022-10-03T07:26+0000

2022-10-03T07:32+0000

أخبار بيلاروسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1046484153_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_39fd37a54bd57da8dc646dcbc7bb0aa2.jpg

وقالت الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروسيا إن "رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، نيابة عن الشعب البيلاروسي وعن نفسه شخصيا، هنأ شعب جمهورية ألمانيا الاتحادية في يوم الوحدة الألمانية". وفقا للخدمة، تمنى لوكاشينكو لشعب ألمانيا السلام ومستقبلا مزدهرا للأجيال القادمة.كما وشدد لوكاشينكو على أنه يجب على البيلاروسيين والألمان تقديم مساهمتهم معا من أجل تجنب مواجهة مدمرة ومنع حدوث كارثة جديدة.وجاء أيضا في التهنئة: "كان سقوط جدار برلين وتوحيد ألمانيا يمثلان تغييرًا حقيقيًا للعصر وأملًا في سلام وأمن مستدامين في أوروبا. أنتم تعرفون مقدار المعاناة والحزن والألم الذي يمكن أن يجلبه مثل هذا الجدار، والذي أصبح لعقود عديدة رمز مأساوي لتقسيم مدينة وشعب وقارة بأكملها لسوء الحظ، نعود اليوم مرة أخرى إلى أوقات المواجهة، حيث يتم بناء الجدران بين البلدان في قلب أوروبا".يذكر أنه بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروسيا في 9 أغسطس/آب 2020، والتي فاز فيها لوكاشينكو للمرة السادسة، اندلعت احتجاجات حاشدة للمعارضة في البلاد. وصرح جهاز الأمن الفيدرالي في بيلاروسيا في فبراير 2021 أن مظاهر الاحتجاجات قد اختفت عمليا. وتم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة، بما في ذلك دعوات للاستيلاء على السلطة، وإنشاء تشكيل متطرف، ومؤامرة للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية، ومحاولة عمل إرهابي. واتهم لوكاشينكو الغرب بالتدخل المباشر في الوضع في الجمهورية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة هي التي توجه أعمال الشغب، بينما الأوروبيون "يلعبون معهم".

https://sputnikarabic.ae/20220930/لوكاشينكو-مستعدون-لاستئناف-توريد-المواد-الغذائية-والأسمدة-إلى-الدول-الغربية-1068429914.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار بيلاروسيا اليوم