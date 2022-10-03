https://sputnikarabic.ae/20221003/ماكرون-يظهر-بسترة-ذات-ياقة-عالية-للتشجيع-على-توفير-التدفئة-1068573988.html
ماكرون يظهر بسترة ذات ياقة عالية للتشجيع على توفير التدفئة
ماكرون يظهر بسترة ذات ياقة عالية للتشجيع على توفير التدفئة
ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة، في خطاب ألقاه، مرتديًا الياقة المدورة العالية، التي بدأ المسؤولون الفرنسيون في ارتدائها بدلاً من القمصان التقليدية... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T17:19+0000
2022-10-03T17:19+0000
2022-10-03T17:19+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وسجل ماكرون اليوم الاثنين رسالة بالفيديو تزامنا مع إطلاق منصة المجلس الوطني لإعادة الهيكلة على الإنترنت، حيث يمكن للمواطنين التعبير عن اقتراحاتهم بشأن القضايا الملحة مثل تغير المناخ أو البطالة.ودعا وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى الوحدة، بعد أن أعلنت ألمانيا عن خطة بقيمة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمساعدة الأسر والشركات على دفع أسعار الطاقة المرتفعة، وسط اتهامات بأن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يعمل بمفرده.وتكافح أوروبا مع أسعار الطاقة المرتفعة تاريخيا حيث تواجه موجة برد في أوائل الخريف وشتاء قادما يكاد يكون من الصعب أن تتحمله دون إمدادات الغاز الروسية المهمة، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".أعلنت العديد من دول الاتحاد الأوروبي عن برامج وطنية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار. لكن ألمانيا ذهبت إلى أبعد نقطة يوم الجمعة، عندما أعلنت عن خطتها العملاقة، التي ستشهد تدفق المساعدة على الألمان لمدة عامين.
https://sputnikarabic.ae/20221003/أوروبا-توقف-نشاط-مصادم-الهدرونات-الكبير-لتوفير-الطاقة-1068572888.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
ماكرون يظهر بسترة ذات ياقة عالية للتشجيع على توفير التدفئة
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ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأول مرة، في خطاب ألقاه، مرتديًا الياقة المدورة العالية، التي بدأ المسؤولون الفرنسيون في ارتدائها بدلاً من القمصان التقليدية وربطات العنق للتشجيع على توفير التدفئة.
وسجل ماكرون اليوم الاثنين رسالة بالفيديو تزامنا مع إطلاق منصة المجلس الوطني لإعادة الهيكلة على الإنترنت، حيث يمكن للمواطنين التعبير عن اقتراحاتهم بشأن القضايا الملحة مثل تغير المناخ أو البطالة.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن ماكرون كان يرتدي سترة وياقة عنق في رمز جديد لـ"سياسة الطاقة" التي أعلنها في الصيف.
ودعا وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين إلى الوحدة، بعد أن أعلنت ألمانيا عن خطة بقيمة 200 مليار يورو (195 مليار دولار) لمساعدة الأسر والشركات على دفع أسعار الطاقة المرتفعة، وسط اتهامات بأن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يعمل بمفرده.
وتكافح أوروبا مع أسعار الطاقة المرتفعة تاريخيا حيث تواجه موجة برد في أوائل الخريف وشتاء قادما يكاد يكون من الصعب أن تتحمله دون إمدادات الغاز الروسية المهمة، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".
أعلنت
العديد من دول الاتحاد الأوروبي عن برامج وطنية لحماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار. لكن ألمانيا ذهبت إلى أبعد نقطة يوم الجمعة، عندما أعلنت عن خطتها العملاقة، التي ستشهد تدفق المساعدة على الألمان لمدة عامين.