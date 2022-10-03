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https://sputnikarabic.ae/20221003/مباحثات-لبنانية-روسية-بشأن-العلاقات-الثنائية-1068552420.html
مباحثات لبنانية روسية بشأن العلاقات الثنائية
مباحثات لبنانية روسية بشأن العلاقات الثنائية
أجرى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، مباحثات مع السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:39+0000
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أخبار لبنان
أخبار روسيا اليوم
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جاء هذا خلال استقبال الوزير اللبناني للسفير الروسي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين.وأشارت إلى أن اللقاء شهد مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في عمل المنظمات الدولية.من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية سكرتير الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات في وزارة الشؤون الخارجية الهندية اوصاف سعيد.وعبر سعيد عن "سروره لقيامه بزيارة بيروت رسميا للمرة الأولى منذ عامين".وأعرب عن أمله في "تطوير التعاون المشترك بين البلدين ما أن يتم تشكيل حكومة جديدة في لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20220614/وزير-الخارجية-اللبناني-لا-مؤشرات-جدية-لاندلاع-حرب-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1063550037.html
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أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم
أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم

مباحثات لبنانية روسية بشأن العلاقات الثنائية

10:39 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب، مركز الاقتراع للانتخابات البرلمانية اللبنانية في بيروت، لبنان
وزير الخارجية اللبناني عبد بو حبيب، مركز الاقتراع للانتخابات البرلمانية اللبنانية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أجرى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، مباحثات مع السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف.
جاء هذا خلال استقبال الوزير اللبناني للسفير الروسي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين.
وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
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14 يونيو, 06:23 GMT
وأشارت إلى أن اللقاء شهد مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في عمل المنظمات الدولية.
من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية سكرتير الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات في وزارة الشؤون الخارجية الهندية اوصاف سعيد.
وعبر سعيد عن "سروره لقيامه بزيارة بيروت رسميا للمرة الأولى منذ عامين".
وأعرب عن أمله في "تطوير التعاون المشترك بين البلدين ما أن يتم تشكيل حكومة جديدة في لبنان".
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