https://sputnikarabic.ae/20221003/مباحثات-لبنانية-روسية-بشأن-العلاقات-الثنائية-1068552420.html
مباحثات لبنانية روسية بشأن العلاقات الثنائية
مباحثات لبنانية روسية بشأن العلاقات الثنائية
أجرى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، مباحثات مع السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T10:39+0000
2022-10-03T10:39+0000
2022-10-03T10:39+0000
أخبار لبنان
أخبار روسيا اليوم
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جاء هذا خلال استقبال الوزير اللبناني للسفير الروسي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الاثنين.وأشارت إلى أن اللقاء شهد مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في عمل المنظمات الدولية.من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية سكرتير الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات في وزارة الشؤون الخارجية الهندية اوصاف سعيد.وعبر سعيد عن "سروره لقيامه بزيارة بيروت رسميا للمرة الأولى منذ عامين".وأعرب عن أمله في "تطوير التعاون المشترك بين البلدين ما أن يتم تشكيل حكومة جديدة في لبنان".
https://sputnikarabic.ae/20220614/وزير-الخارجية-اللبناني-لا-مؤشرات-جدية-لاندلاع-حرب-بين-حزب-الله-وإسرائيل-1063550037.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم
أخبار لبنان, أخبار روسيا اليوم
مباحثات لبنانية روسية بشأن العلاقات الثنائية
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، مباحثات مع السفير الروسي لدى بيروت، ألكسندر روداكوف.
جاء هذا خلال استقبال الوزير اللبناني للسفير الروسي، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام
، اليوم الاثنين.
وأشارت إلى أن اللقاء شهد مباحثات بشأن العلاقات الثنائية والتعاون في عمل المنظمات الدولية.
من جهة أخرى، استقبل وزير الخارجية
سكرتير الشؤون القنصلية والجوازات والتأشيرات في وزارة الشؤون الخارجية الهندية اوصاف سعيد.
وعبر سعيد عن "سروره لقيامه بزيارة بيروت رسميا للمرة الأولى منذ عامين".
وأعرب عن أمله في "تطوير التعاون المشترك بين البلدين ما أن يتم تشكيل حكومة جديدة في لبنان".