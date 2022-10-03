https://sputnikarabic.ae/20221003/مجلس-الدوما-يوافق-على-انضمام-جمهوريتي-لوغانسك-ودونيتسك-ومقاطعتي-خيرسون-وزابوروجيه-إلى-روسيا-1068555691.html
مجلس الدوما يوافق على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
مجلس الدوما يوافق على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
صادق مجلس الدوما الروسي، اليوم الاثنين، على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه، إلى روسيا. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T11:50+0000
2022-10-03T11:50+0000
2022-10-03T11:53+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068443759_0:98:2001:1223_1920x0_80_0_0_3d6130cdd7dc86828e70a2150959b201.jpg
في 30 سبتمبر/أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ليوقع بعد ذلك على اتفاقيات مع قادة هذه المناطق بشأن قبولها في روسيا. وفي وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها تتوافق مع دستور روسيا.وصادقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، وبقيت أسماء المناطق الأربع الجديدة بلا تغيير.ونص قرار المحكمة الدستورية على أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1068443759_118:0:1881:1322_1920x0_80_0_0_5d6e81830473877cc0407cbf20186f08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مجلس الدوما يوافق على انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا
11:50 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 11:53 GMT 03.10.2022) تابعنا عبر
صادق مجلس الدوما الروسي، اليوم الاثنين، على اتفاقيات انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه، إلى روسيا.
في 30 سبتمبر/أيلول، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين عقب نتائج الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، ليوقع بعد ذلك على اتفاقيات مع قادة هذه المناطق بشأن قبولها في روسيا. وفي وقت لاحق، اعترفت المحكمة الدستورية لروسيا بهذه المعاهدات باعتبارها تتوافق مع دستور روسيا.
وأوضح ألكسندر باشكين، عضو لجنة مجلس الاتحاد حول التشريع الدستوري، في وقت سابق لـ"سبوتنيك"، أنه يجب إضفاء الطابع الرسمي على قبول هياكل أجنبية في روسيا من خلال تصويت مجلس الدوما ومجلس الفيدرالية على معاهدة دولية تتوافق مع الدستور فضلا عن قرار المحكمة الدستورية لروسيا بشأن امتثال الاتفاقية للقانون الأساسي.
وصادقت المحكمة الدستورية في روسيا الاتحادية على اتفاقيات قبول جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وكذلك مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، باعتبارها مطابقة لنصوص دستور روسيا الاتحادية، وبقيت أسماء المناطق الأربع الجديدة بلا تغيير.
ونص قرار المحكمة الدستورية على
أن تحتفظ جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون بأسمائها بعد انضمامها إلى روسيا.