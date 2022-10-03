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https://sputnikarabic.ae/20221003/محاكمة-وزير-العدل-الفرنسي-بتهمة-استغلال-منصبه-للانتقام-من-خصومه-1068571284.html
محاكمة وزير العدل الفرنسي بتهمة استغلال منصبه للانتقام من خصومه
محاكمة وزير العدل الفرنسي بتهمة استغلال منصبه للانتقام من خصومه
قرر القضاء الفرنسي محاكمة وزير العدل إريك دوبوند موريتي أمام محكمة خاصة، بسبب مزاعم إساءة استخدام منصبه للانتقام من القضاة الذين كان يحمل ضغينة ضدهم خلال عمله... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T16:34+0000
2022-10-03T16:34+0000
أخبار فرنسا
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وأقرت هيئة من ثلاثة قضاة اليوم الاثنين بوجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة أمام محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة القانونية الوحيدة في فرنسا التي يحق لها الحكم على الوزراء بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء وجودهم في مناصبهم.وقال محاموه لوكالة "فرانس برس" إنهم سيطعنون ضد القرار وسيواصلون الإصرار على براءته. دوبوند موريتي، الذي اشتهر بدفاعه عن متداول مصرف "سوسيتيه جنرال" المنشق جيروم كيرفيل ومؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانغ، هو أول وزير عدل يواجه مثل هذه المحاكمة.ودعت منظمة الشفافية الدولية في فرنسا يوم الاثنين إلى استقالته قائلة إن السماح له بالاستمرار من شأنه أن "يغذي الشعور بعدم ثقة الجمهور تجاه الطبقة السياسية".وكانت القضية مصدر قلق للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رشح دوبوند موريتي في عام 2020 وقدم له موجزا ​​لإصلاح نظام العدالة، الذي عانى من نقص في الميزانية والموظفين تسبب في تأخير طويل للقضايا من الطلاق إلى الجرائم الخطيرة.قد لا تكون هذه القضية الوحيدة التي تؤرق ماكرون الآن. في وقت سابق اليوم، اتهم الادعاء العام سكرتير عام الإليزيه أيضا بـ"تضارب المصالح".
https://sputnikarabic.ae/20221003/الادعاء-الفرنسي-يتهم-كبير-موظفي-الإليزيه-بـتضارب-المصالح-1068567328.html
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أخبار فرنسا
أخبار فرنسا

محاكمة وزير العدل الفرنسي بتهمة استغلال منصبه للانتقام من خصومه

16:34 GMT 03.10.2022
© AFP 2022 / RANU ABHELAKHوزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي (إلى اليسار) ووزير خارجية سورينام ألبرت رامندين
وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي (إلى اليسار) ووزير خارجية سورينام ألبرت رامندين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / RANU ABHELAKH
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قرر القضاء الفرنسي محاكمة وزير العدل إريك دوبوند موريتي أمام محكمة خاصة، بسبب مزاعم إساءة استخدام منصبه للانتقام من القضاة الذين كان يحمل ضغينة ضدهم خلال عمله كمحامي دفاع.
وأقرت هيئة من ثلاثة قضاة اليوم الاثنين بوجود أدلة كافية لإحالة القضية إلى المحاكمة أمام محكمة العدل في الجمهورية، وهي الهيئة القانونية الوحيدة في فرنسا التي يحق لها الحكم على الوزراء بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء وجودهم في مناصبهم.
وقال محاموه لوكالة "فرانس برس" إنهم سيطعنون ضد القرار وسيواصلون الإصرار على براءته. دوبوند موريتي، الذي اشتهر بدفاعه عن متداول مصرف "سوسيتيه جنرال" المنشق جيروم كيرفيل ومؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانغ، هو أول وزير عدل يواجه مثل هذه المحاكمة.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يخاطب وسائل الإعلام عقب مؤتمر مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، حول أزمة الطاقة عبر رابط فيديو، في قصر الإليزيه الرئاسي، باريس، 5 سبتمبر/ أيلول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
الادعاء الفرنسي يتهم كبير موظفي الإليزيه بـ"تضارب المصالح"
16:08 GMT
ودعت منظمة الشفافية الدولية في فرنسا يوم الاثنين إلى استقالته قائلة إن السماح له بالاستمرار من شأنه أن "يغذي الشعور بعدم ثقة الجمهور تجاه الطبقة السياسية".
وكانت القضية مصدر قلق للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي رشح دوبوند موريتي في عام 2020 وقدم له موجزا ​​لإصلاح نظام العدالة، الذي عانى من نقص في الميزانية والموظفين تسبب في تأخير طويل للقضايا من الطلاق إلى الجرائم الخطيرة.
قد لا تكون هذه القضية الوحيدة التي تؤرق ماكرون الآن. في وقت سابق اليوم، اتهم الادعاء العام سكرتير عام الإليزيه أيضا بـ"تضارب المصالح".
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