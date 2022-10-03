https://sputnikarabic.ae/20221003/محكمة-الجنايات-الكويتية-تخلي-سبيل-أحد-المرشحين-الفائزين-بانتخابات-مجلس-الأمة-1068563560.html
محكمة الجنايات الكويتية تخلي سبيل أحد المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس الأمة
محكمة الجنايات الكويتية تخلي سبيل أحد المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس الأمة
قضت محكمة الجنايات الكويتية بإخلاء سبيل أحد مرشحي انتخابات مجلس الأمة الفائزين في الانتخابات. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T14:37+0000
2022-10-03T14:37+0000
2022-10-03T14:37+0000
أخبار الكويت اليوم
الكويت
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1068487603_0:11:3071:1738_1920x0_80_0_0_7891610ffd8ce4de3071f4eba7493ddf.jpg
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، أخلت محكمة الجنايات سبيل النائب حامد البذالي، والذي فاز في الانتخابات الأخيرة، وذلك بعد أن تم اتهامه في قضية انتخابات فرعية ضمن 200 مواطن.وقد قررت المحكمة إخلاء سبيله عقب تقديم دفاعه طلبا لرئيس المحكمة الكلية، حيث كان موعد الجلسة المقبلة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ونقلت الجريدة عن مصدر لها أن المرشح الآخر المحبوس احتياطيا والفائز في انتخابات الدائرة الدائرة الرابعة، مرزوق الخليفة، قد تحددت له جلسة يوم 10 أكتوبر، لكن دفاعه تقدم بطلب استعجال لكنه لم ينظر فيه إلى الآن.طالع أيضا: الانتخابات الكويتية... 54% نسبة التغيير في تركيبة المجلس السابق... وامرأتان ضمن الفائزين
https://sputnikarabic.ae/20221001/مرشحان-كويتيان-يفوزان-بعضوية-مجلس-الأمة-من-داخل-السجن-1068481395.html
الكويت
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1068487603_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ae38175bc6ca4c3051531640beeb4ce9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, الكويت, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, الكويت, العالم العربي
محكمة الجنايات الكويتية تخلي سبيل أحد المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس الأمة
تابعنا عبر
قضت محكمة الجنايات الكويتية بإخلاء سبيل أحد مرشحي انتخابات مجلس الأمة الفائزين في الانتخابات.
ووفقا لجريدة
"القبس" الكويتية، أخلت محكمة الجنايات سبيل النائب حامد البذالي، والذي فاز في الانتخابات الأخيرة، وذلك بعد أن تم اتهامه في قضية انتخابات فرعية ضمن 200 مواطن.
وقد قررت المحكمة إخلاء سبيله عقب تقديم دفاعه طلبا لرئيس
المحكمة الكلية، حيث كان موعد الجلسة المقبلة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ونقلت الجريدة عن مصدر لها أن المرشح الآخر المحبوس احتياطيا والفائز في انتخابات الدائرة الدائرة الرابعة، مرزوق الخليفة، قد تحددت له جلسة يوم 10 أكتوبر، لكن دفاعه تقدم بطلب استعجال لكنه لم ينظر فيه إلى الآن.