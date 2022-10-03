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https://sputnikarabic.ae/20221003/محكمة-الجنايات-الكويتية-تخلي-سبيل-أحد-المرشحين-الفائزين-بانتخابات-مجلس-الأمة-1068563560.html
محكمة الجنايات الكويتية تخلي سبيل أحد المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس الأمة
محكمة الجنايات الكويتية تخلي سبيل أحد المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس الأمة
قضت محكمة الجنايات الكويتية بإخلاء سبيل أحد مرشحي انتخابات مجلس الأمة الفائزين في الانتخابات. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T14:37+0000
2022-10-03T14:37+0000
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ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، أخلت محكمة الجنايات سبيل النائب حامد البذالي، والذي فاز في الانتخابات الأخيرة، وذلك بعد أن تم اتهامه في قضية انتخابات فرعية ضمن 200 مواطن.وقد قررت المحكمة إخلاء سبيله عقب تقديم دفاعه طلبا لرئيس المحكمة الكلية، حيث كان موعد الجلسة المقبلة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.ونقلت الجريدة عن مصدر لها أن المرشح الآخر المحبوس احتياطيا والفائز في انتخابات الدائرة الدائرة الرابعة، مرزوق الخليفة، قد تحددت له جلسة يوم 10 أكتوبر، لكن دفاعه تقدم بطلب استعجال لكنه لم ينظر فيه إلى الآن.طالع أيضا: الانتخابات الكويتية... 54% نسبة التغيير في تركيبة المجلس السابق... وامرأتان ضمن الفائزين
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أخبار الكويت اليوم, الكويت, العالم العربي
أخبار الكويت اليوم, الكويت, العالم العربي

محكمة الجنايات الكويتية تخلي سبيل أحد المرشحين الفائزين بانتخابات مجلس الأمة

14:37 GMT 03.10.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYATالمرشحة الكويتية علياء الخالد (إلى اليسار) تحتفل مع أنصارها بعد إعلان فوزها في انتخابات مجلس الأمة الكويتي
المرشحة الكويتية علياء الخالد (إلى اليسار) تحتفل مع أنصارها بعد إعلان فوزها في انتخابات مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT
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قضت محكمة الجنايات الكويتية بإخلاء سبيل أحد مرشحي انتخابات مجلس الأمة الفائزين في الانتخابات.
ووفقا لجريدة "القبس" الكويتية، أخلت محكمة الجنايات سبيل النائب حامد البذالي، والذي فاز في الانتخابات الأخيرة، وذلك بعد أن تم اتهامه في قضية انتخابات فرعية ضمن 200 مواطن.
مجلس الأمة الكويتي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
مرشحان كويتيان يفوزان بعضوية مجلس الأمة من داخل السجن
1 أكتوبر, 15:35 GMT
وقد قررت المحكمة إخلاء سبيله عقب تقديم دفاعه طلبا لرئيس المحكمة الكلية، حيث كان موعد الجلسة المقبلة في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ونقلت الجريدة عن مصدر لها أن المرشح الآخر المحبوس احتياطيا والفائز في انتخابات الدائرة الدائرة الرابعة، مرزوق الخليفة، قد تحددت له جلسة يوم 10 أكتوبر، لكن دفاعه تقدم بطلب استعجال لكنه لم ينظر فيه إلى الآن.
طالع أيضا: الانتخابات الكويتية... 54% نسبة التغيير في تركيبة المجلس السابق... وامرأتان ضمن الفائزين
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