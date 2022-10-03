https://sputnikarabic.ae/20221003/محمد-بن-سلمان-يعلن-إطلاق-شركة-داون-تاون-السعودية-1068567996.html

محمد بن سلمان يعلن إطلاق شركة "داون تاون السعودية"

محمد بن سلمان يعلن إطلاق شركة "داون تاون السعودية"

أعلن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إطلاق شركة "داون تاون السعودية"، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T15:42+0000

2022-10-03T15:42+0000

2022-10-03T15:42+0000

أخبار السعودية اليوم

ولي العهد محمد بن سلمان

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وحسب وكالة الأنباء السعودية- واس، "ستسهم الشركة في تطوير البنية التحتية للمدن، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمستثمرين، وذلك عبر تقديم العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة في قطاعات الأعمال والتسوق والسياحة والترفيه والإسكان".وأضافت الوكالة أن "شركة "داون تاون السعودية" ستعمل على إطلاق مشاريعها في 12 مدينة وهي: المدينة المنورة، الخُبر، الأحساء، بريدة، نجران، جيزان، حائل، الباحة، عرعر، الطائف، دومة الجندل، وتبوك"، مشيرة إلى أنها "تنوي العمل على تطوير أكثر من 10 ملايين متر مربع لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمُستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة".وكان ولي العهد السعودي، أعلن في يوليو/ تموز الماضي، عن "تصاميم مدينة "ذا لاين"، في نيوم، التي تتمحور حول الإنسان، وتمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة".وقال ابن سلمان: "بصفتي رئيس مجلس إدارة نيوم أقدم لكم (ذا لاين)؛ مدينة مليونية بطول 170 كم، تحافظ على 95% من الطبيعة في أراضي نيوم، صفر سيارات، صفر شوارع، وصفر انبعاثات كربونية".وتوقع ولي العهد أن يوفر مشروع "نيوم" حوالي 380 ألف وظيفة ويسهم بما قدره 48 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.وفي شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بدأت شركة "نيوم" أعمالها في مقرها الجديد بشمال غرب السعودية، حيث يعمل فيه أكثر من 450 موظفا، ومن المقرر أن تزيد أعدادهم إلى 700 مع نهاية العام الحالي 2021.وتأسست شركة "نيوم" في يناير/ كانون الثاني 2019، ومن أهم إنجازاتها مطار خليج نيوم، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في عام 2025.

https://sputnikarabic.ae/20210110/محمد-بن-سلمان-يكشف-موعد-بدء-إنشاء-مشروع-نيوم-والفرص-الكبيرة-التي-سيوفرها-1047749493.html

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أخبار السعودية اليوم, ولي العهد محمد بن سلمان