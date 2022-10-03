https://sputnikarabic.ae/20221003/مقتل-فلسطينيين-وإصابة-ثالث-برصاص-الجيش-الإسرائيلي--1068536565.html
مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي
مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي
قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فلسطينيين، وأصابت ثالثا في شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T06:29+0000
2022-10-03T06:29+0000
2022-10-03T06:29+0000
أخبار فلسطين اليوم
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نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم الجلزون وأطلقت الرصاص نحو 3 شبان داخل سيارتهم.وأسفر الحادث عن استشهاد إثنين هما: باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة الثالث سلامة رأفت من بلدة بيرزيت.وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين، واعتقلت المصاب".من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها "باستشهاد مواطنَين إثنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما، قرب مخيم الجلزون".
https://sputnikarabic.ae/20221001/الصحة-الفلسطينية-تعلن-مقتل-مواطن-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-بلدة-العيزرية-المتاخمة-للقدس-1068478036.html
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أخبار فلسطين اليوم
مقتل فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص الجيش الإسرائيلي
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قتلت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فلسطينيين، وأصابت ثالثا في شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية
الرسمية عن مصادر أمنية أن قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت ضاحية التربية والتعليم قرب مخيم الجلزون وأطلقت الرصاص نحو 3 شبان داخل سيارتهم.
وأسفر الحادث عن استشهاد إثنين هما: باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة الثالث سلامة رأفت من بلدة بيرزيت.
وأضافت المصادر أن "قوات الاحتلال اختطفت جثماني الشهيدين، واعتقلت المصاب".
من جانبها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها "باستشهاد مواطنَين إثنين، عقب إطلاق الاحتلال النار عليهما، قرب مخيم الجلزون".