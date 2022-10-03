https://sputnikarabic.ae/20221003/مقتل-نحو-1700-شخص-وإصابة-أكثر-من-12800-بسبب-الفيضانات-في-باكستان-1068535746.html

مقتل نحو 1700 شخص وإصابة أكثر من 12800 بسبب الفيضانات في باكستان

مقتل نحو 1700 شخص وإصابة أكثر من 12800 بسبب الفيضانات في باكستان

ارتفعت حصيلة الوفيات في باكستان جراء الأمطار الموسمية والفيضانات هذا الموسم منذ منتصف يونيو/حزيران إلى حوالي 1695 فضلا عن إصابة 12865 آخرين، حسبما ذكرت الهيئة... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T02:58+0000

2022-10-03T02:58+0000

2022-10-03T02:58+0000

أخبار باكستان

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وقال تقرير صادر عن الهيئة إن 630 طفلا و340 امرأة من بين الذين فقدوا حياتهم في حوادث متفرقة مرتبطة بالأمطار أو الفيضانات في البلاد.كانت مقاطعة السند الجنوبية بالبلاد أكثر المناطق تضررا حيث قُتل 759 شخصا، تليها مقاطعتا بلوشستان الجنوبية الغربية وخيبر بختونخوا شمال غربي البلاد بـ336 و307 حالة وفاة على الترتيب.علاوة على ذلك، أدت الفيضانات إلى تدمير 2045349 منزلا ونفوق 1162122 رأسا من الماشية في أجزاء مختلفة من باكستان، حسبما ذكر التقرير.وأضاف أن الفيضانات أثرت أيضا على نحو 33046329 شخصا و84 منطقة كما ألحقت أضرارا بـ13254.49 كيلومترا من الطرق الطويلة و440 جسرا طوال الموسم.وكانت عمليات الإنقاذ والإغاثة من جانب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث ومنظمات حكومية أخرى ومتطوعين ومنظمات غير حكومية جارية في المنطقة المتضررة من الفيضانات.

https://sputnikarabic.ae/20220828/نزوح-180-ألف-شخص-من-منازلهم-في-باكستان-بعد-فيضان-جارف-1066936113.html

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