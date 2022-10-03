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https://sputnikarabic.ae/20221003/مقتل-3-أشخاص-في-تحطم-طائرة-صغيرة-على-منزل-في-مينيسوتا-الأمريكية-فيديو-1068537006.html
مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة على منزل في مينيسوتا الأمريكية.. فيديو
مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة على منزل في مينيسوتا الأمريكية.. فيديو
قال مسؤول محلي في ولاية مينيسوتا الأمريكية إن طائرة صغيرة اصطدمت بمنزل، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، فيما نجا بصعوبة إثنان من... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T07:13+0000
2022-10-03T07:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضاف المسؤول لشبكة "إن بي سي نيوز" أن الطائرة وهي من نوع سيسنا 172 تحطمت في الطابق الثاني من المنزل في مدينة هيرمانتاون، على بعد حوالي 16 ميلا غرب دولوث، قبل أن تهبط في الفناء الخلفي للمنزل.تم التعرف على القتيل يوم أمس الأحد على أنه أليسا شميدت (32 عاما)، وشقيقها ماثيو شميدت (31 عاما)، والطيار تايلر فريتلاند(32 عاما)، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي مدينة هيرمانتاون.وقال جو ويكلوند، مدير الاتصالات في هيرمانتاون، إن الطائرة "بالكاد" أخطأت ساكني المنزل، اللذين كانا في الطابق الثاني.يُظهر مقطع فيديو حفرة في منتصف الجزء الأمامي من السقف، وتناثر الحطام على العشب المحيط بالمنزل وما يبدو أنه نصف الجزء الخلفي للمنزل مدمر على الأقل.
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الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

مقتل 3 أشخاص في تحطم طائرة صغيرة على منزل في مينيسوتا الأمريكية.. فيديو

07:13 GMT 03.10.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAالشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022
الشرطة الأمريكية تكشف هوية مطلق النار في شيكاغو 4 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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قال مسؤول محلي في ولاية مينيسوتا الأمريكية إن طائرة صغيرة اصطدمت بمنزل، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثلاثة الذين كانوا على متنها، فيما نجا بصعوبة إثنان من سكان المنزل، ولم يصابا بأذى.
وأضاف المسؤول لشبكة "إن بي سي نيوز" أن الطائرة وهي من نوع سيسنا 172 تحطمت في الطابق الثاني من المنزل في مدينة هيرمانتاون، على بعد حوالي 16 ميلا غرب دولوث، قبل أن تهبط في الفناء الخلفي للمنزل.
تم التعرف على القتيل يوم أمس الأحد على أنه أليسا شميدت (32 عاما)، وشقيقها ماثيو شميدت (31 عاما)، والطيار تايلر فريتلاند(32 عاما)، وفقا لبيان صادر عن مسؤولي مدينة هيرمانتاون.
وقال جو ويكلوند، مدير الاتصالات في هيرمانتاون، إن الطائرة "بالكاد" أخطأت ساكني المنزل، اللذين كانا في الطابق الثاني.
يُظهر مقطع فيديو حفرة في منتصف الجزء الأمامي من السقف، وتناثر الحطام على العشب المحيط بالمنزل وما يبدو أنه نصف الجزء الخلفي للمنزل مدمر على الأقل.
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