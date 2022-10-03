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https://sputnikarabic.ae/20221003/مكتب-زيلينسكي-يطلب-نزع-سلاح-روسيا-النووي-ردا-على-تغريدة-ماسك-1068579908.html
مكتب زيلينسكي يطلب "نزع سلاح روسيا النووي" ردا على تغريدة ماسك
مكتب زيلينسكي يطلب "نزع سلاح روسيا النووي" ردا على تغريدة ماسك
رد مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولاك، اليوم الاثنين، على خطة إيلون ماسك للتسوية، وطرح خطة بديلة. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T19:29+0000
2022-10-03T19:29+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
إيلون ماسك
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واقترح بودولاك في منشوره "تحرير أوكرانيا لأراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تم ضمها".وطالب بودلاك بخضوع من سماهم "مجرمي الحرب" لمحاكمة.ونشر الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، استطلاعا على صفحته الشخصية على "تويتر" فيه مقترحات "لخريطة سلام في أوكرانيا".واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.وذكر ماسك أن البند الثاني يقضي بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أنها القرم كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).واختتم ماسك مقترحاته بإبقاء أوكرانيا دولة حيادية بالكامل، أي عدم دخولها بأي حلف عسكري.
https://sputnikarabic.ae/20220919/الكرملين-يرد-على-أحلام-كييف-بشأن-شبه-جزيرة-القرم-1067933356.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك
روسيا, أخبار أوكرانيا, إيلون ماسك

مكتب زيلينسكي يطلب "نزع سلاح روسيا النووي" ردا على تغريدة ماسك

19:29 GMT 03.10.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev / الانتقال إلى بنك الصورمستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022
مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، ضمن الوفد الأوكراني يصل إلى غوميل من أجل المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، 28 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© Sputnik . Alexandr Kryazhev
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رد مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخائيل بودولاك، اليوم الاثنين، على خطة إيلون ماسك للتسوية، وطرح خطة بديلة.
واقترح بودولاك في منشوره "تحرير أوكرانيا لأراضيها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي تم ضمها".

ولم يتوقف طموح بودلاك عند ذلك بل طالب بأن تخضع روسيا "لنزع الأسلحة وسحب السلاح النووي منها".

وطالب بودلاك بخضوع من سماهم "مجرمي الحرب" لمحاكمة.
ونشر الرئيس التنفيذي لشركتي "سبيس إكس" و"تسلا"، إيلون ماسك، استطلاعا على صفحته الشخصية على "تويتر" فيه مقترحات "لخريطة سلام في أوكرانيا".
واعتبر ماسك أول بنود هذه الخريطة هو إعادة إجراء الاستفتاءات الشعبية في جمهوريتي دونباس والمناطق التي حررها الجيش الروسي تحت إشراف الأمم المتحدة كي تقرر شعوبها مصيرها.
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
الكرملين يرد على تصريحات كييف بشأن شبه جزيرة القرم
19 سبتمبر, 09:57 GMT
وذكر ماسك أن البند الثاني يقضي بالاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، إذ أنه اعتبر أنها القرم كانت روسية منذ 1783 إلى أن ارتكب خروتشوف (الأمين العام السابق للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي) الخطأ (يقصد تسليمه القرم لأوكرانيا).
واختتم ماسك مقترحاته بإبقاء أوكرانيا دولة حيادية بالكامل، أي عدم دخولها بأي حلف عسكري.
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