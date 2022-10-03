https://sputnikarabic.ae/20221003/وثيقة-حدود-لوغانسك-ودونيتسك-وخرسون-وزابروجيه-مع-الدول-الأجنبية-هي-حدود-روسيا-1068543955.html
وثيقة: حدود لوغانسك ودونيتسك وخرسون وزابوروجيه مع الدول الأجنبية هي حدود روسيا
وثيقة: حدود لوغانسك ودونيتسك وخرسون وزابوروجيه مع الدول الأجنبية هي حدود روسيا
تم نشر الاتفاقيات مع مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه بشأن القبول في روسيا الاتحادية 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T07:43+0000
2022-10-03T07:43+0000
2022-10-03T07:59+0000
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
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نشرت الاتفاقات ذات الصلة "اتفاقية بين روسيا الاتحادية ومنطقة زابوروجيه بشأن قبول منطقة زابوروجيه في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية و جمهورية لوغانسك الشعبية بشأن قبول جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا وتشكيل كيان جديد داخل روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية ومقاطعة خرسون بشأن قبول منطقة خرسون في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022 "،"اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية بشأن قبول جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا و تشكيل كيان جديد داخل روسيا الاتحادية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 " على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.ويوضح أنها تطبق بشكل مؤقت من تاريخ التوقيع وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ التصديق.وجاء في الوثائق أن حدود لوغانسك ودونيتسك وخرسون وزابوروجيه مع الدول الأجنبية هي حدود روسيا.وأكدت الوثيقة أن القوانين التشريعية والتنظيمية الأخرى لروسيا تطبق في مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خرسون وزابوروجيه من تاريخ الاعتماد في روسيا.
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا
وثيقة: حدود لوغانسك ودونيتسك وخرسون وزابوروجيه مع الدول الأجنبية هي حدود روسيا
07:43 GMT 03.10.2022 (تم التحديث: 07:59 GMT 03.10.2022) تابعنا عبر
تم نشر الاتفاقيات مع مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه بشأن القبول في روسيا الاتحادية
نشرت الاتفاقات ذات الصلة "اتفاقية بين روسيا الاتحادية ومنطقة زابوروجيه بشأن قبول منطقة زابوروجيه في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية و جمهورية لوغانسك الشعبية بشأن قبول جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا وتشكيل كيان جديد داخل روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022"، "اتفاق بين روسيا الاتحادية ومقاطعة خرسون بشأن قبول منطقة خرسون في روسيا وتشكيل كيان جديد كجزء من روسيا بتاريخ 30 سبتمبر 2022 "،"اتفاق بين روسيا الاتحادية وجمهورية دونيتسك الشعبية بشأن قبول جمهورية دونيتسك الشعبية في روسيا و تشكيل كيان جديد داخل روسيا الاتحادية بتاريخ 30 سبتمبر 2022 " على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.
ويوضح أنها تطبق بشكل مؤقت من تاريخ التوقيع وتدخل حيز التنفيذ من تاريخ التصديق.
وجاء في الوثائق أن حدود لوغانسك ودونيتسك وخرسون وزابوروجيه مع الدول الأجنبية هي حدود روسيا.
وأكدت الوثيقة أن القوانين التشريعية والتنظيمية الأخرى لروسيا تطبق في مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي خرسون وزابوروجيه من تاريخ الاعتماد في روسيا.