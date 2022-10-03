https://sputnikarabic.ae/20221003/وزارة-العدل-السعودية-تعلن-عدد-المستفيدين-من-تحويل-الصكوك-الورقية-إلى-إلكترونية-1068579224.html
وزارة العدل السعودية تعلن عدد المستفيدين من "تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية"
وزارة العدل السعودية تعلن عدد المستفيدين من "تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية"
أعلنت وزارة العدل السعودية عدد المستفيدين من خدمة تحويل الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T19:11+0000
2022-10-03T19:11+0000
2022-10-03T19:11+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ووفق بيان نشرته جريدة "عكاظ" السعودية، قالت الوزارة إن العدد تجاوز 1.5 مليون مستفيد، وذلك عقب تطوير الخدمة وتبسيط إجراءاتها، حسب تعبير البيان.وقال البيان إن الوزارة تستهدف من تلك الخدمة تعزيز الأمن العقاري، وتسهيل الخدمات العدلية على المستفيدين.وأشار البيان إلى أن الوصول إلى الخدمة يكون "من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز "Najiz.sa"، موضحا إمكانية الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل وذلك عبر تنفيذ العديد من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والتحقق وغيرها من الخدمات العقارية.
https://sputnikarabic.ae/20220927/العدل-السعودية-عدد-المستفيدين-من-التحول-الرقمي-في-قطاع-التوثيق-تجاوز-370-ألفا-خلال-2022--1068316400.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
وزارة العدل السعودية تعلن عدد المستفيدين من "تحويل الصكوك الورقية إلى إلكترونية"
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أعلنت وزارة العدل السعودية عدد المستفيدين من خدمة تحويل الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية.
ووفق بيان نشرته
جريدة "عكاظ" السعودية، قالت الوزارة إن العدد تجاوز 1.5 مليون مستفيد، وذلك عقب تطوير الخدمة وتبسيط إجراءاتها، حسب تعبير البيان.
وقال البيان إن الوزارة تستهدف من تلك الخدمة تعزيز الأمن العقاري، وتسهيل الخدمات العدلية على المستفيدين.
ولفت إلى أن حضور المستفيد إلى الجهات العدلية لم يعد مطلوبا، مؤكدا أن "عملية تحديث الصك تمر في عدة مراحل للتحقق ومطابقة البيانات".
وأشار البيان إلى أن الوصول إلى الخدمة يكون "من خلال الخدمات العقارية على بوابة ناجز "Najiz.sa"، موضحا إمكانية الاستفادة من المنظومة الرقمية في وزارة العدل وذلك عبر تنفيذ العديد
من العمليات العقارية دون الحاجة إلى مراجعة كتابات العدل مثل البيع والرهن والتحقق وغيرها من الخدمات العقارية.