https://sputnikarabic.ae/20221003/وزيرا-خارجية-اليونان-ومصر-يطعنان-في-شرعية-حكومة-الدبيبة-لتوقيع-مذكرات-تفاهم-مع-تركيا-1068572141.html
وزيرا خارجية اليونان ومصر يطعنان في شرعية حكومة الدبيبة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا
وزيرا خارجية اليونان ومصر يطعنان في شرعية حكومة الدبيبة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا
أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T16:50+0000
2022-10-03T16:50+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال ديندياس في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "لقد تحدثت مع نظيري المصري سامح شكري، حيال التطورات الأخيرة في ليبيا. كلانا طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم المذكورة [مع تركيا]".وأضاف ديندياس أنه سيزور القاهرة يوم الأحد لإجراء مشاورات مع نظيره المصري.وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.
https://sputnikarabic.ae/20220924/السفير-الأمريكي-لدى-ليبيا-الدبيبة-وباشاغا-لا-يستطيعان-إدارة-البلاد-1068193812.html
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اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
اليونان, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم العربي
وزيرا خارجية اليونان ومصر يطعنان في شرعية حكومة الدبيبة لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا
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أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين، أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره المصري، سامح شكري، أكد خلاله عدم تمتع حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بشرعية لتوقيع مذكرات تفاهم مع تركيا.
القاهرة - سبوتنيك. وقال ديندياس في بيان نشره بحسابه على "تويتر": "لقد تحدثت مع نظيري المصري سامح شكري، حيال التطورات الأخيرة في ليبيا. كلانا طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية بشأن التوقيع على مذكرة التفاهم
المذكورة [مع تركيا]".
وأضاف ديندياس أنه سيزور القاهرة يوم الأحد لإجراء مشاورات مع نظيره المصري.
وتتصاعد الأزمة السياسية في ليبيا بسبب نزاع بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا
؛ وكانت قد حصلت على ثقة مجلس النواب الليبي في مارس/ آذار الماضي، أما الثانية، فهي حكومة الوحدة الوطنية، المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية
؛ وذلك رغم انتهاء ولاية حكومته.