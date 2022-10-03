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https://sputnikarabic.ae/20221003/وزيرة-إسرائيلية-اتفاق-ترسيم-الحدود-مع-لبنان-يجب-أن-يحظى-بمصادقة-الكنيست-1068549972.html
وزيرة إسرائيلية: اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان يجب أن يحظى بمصادقة الكنيست
وزيرة إسرائيلية: اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان يجب أن يحظى بمصادقة الكنيست
قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، إنه حال توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان فستكون الحكومة ملزمة بطرحه للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان). 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T09:56+0000
2022-10-03T09:56+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شاكيد المحسوبة على اليمين الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين.وقالت شاكيد إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يحتاج إلى موافقة الكنيست، مضيفة بالقول: "للاتفاق نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية، وكنيست إسرائيل هو صاحب السيادة".يأتي ذلك في وقت يسود إسرائيل جدل واسع حول إعلان رئيس الوزراء لابيد أن الحكومة تدرس التفاصيل النهائية للاتفاق.وقال لابيد: "نناقش التفاصيل النهائية للاتفاقية مع لبنان ونراجعها قانونيا ثم سنصوت عليها في الحكومة".واتهم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، لابيد بالخضوع لتهديدات الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، التي قال فيها إنه لن يسمح بإنتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه إلا بعد ضمان حصول لبنان على ثرواتها الطبيعية وحقها في الغاز.ونشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اعتبر من خلالها أن لابيد قد استسلم للأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله "بشكل مخجل"، مانحا الحزب أرضا ذات سيادة إسرائيلية.ورد لابيد في وقت سابق من اليوم الإثنين قائلا في تغريدة له: " بعض الحقائق لنتنياهو لم يراها في الاتفاق: ستحصل إسرائيل على 100% من حاجتها الأمنية، و100% من خزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) وحتى جزء من أرباح الخزان اللبناني".وتابع: "أفهم أنه يؤلمكم أنكم لم تنجحوا في تحقيق مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببا للانضمام إلى دعاية (الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن) نصر الله. من الممكن الثناء قليلا على حكومة تعمل من أجل شعب إسرائيل وتحقق نتائج".
https://sputnikarabic.ae/20221003/لابيد-لنتنياهو--سنحصل-على-جزء-من-عائدات-حقل-الغاز-اللبناني-1068544549.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان

وزيرة إسرائيلية: اتفاق ترسيم الحدود مع لبنان يجب أن يحظى بمصادقة الكنيست

09:56 GMT 03.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIالكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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قالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، إنه حال توقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان فستكون الحكومة ملزمة بطرحه للتصويت عليه في الكنيست (البرلمان).
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها شاكيد المحسوبة على اليمين الإسرائيلي لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الإثنين.
وقالت شاكيد إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان يحتاج إلى موافقة الكنيست، مضيفة بالقول: "للاتفاق نتائج سياسية واجتماعية واقتصادية، وكنيست إسرائيل هو صاحب السيادة".
يأتي ذلك في وقت يسود إسرائيل جدل واسع حول إعلان رئيس الوزراء لابيد أن الحكومة تدرس التفاصيل النهائية للاتفاق.
وقال لابيد: "نناقش التفاصيل النهائية للاتفاقية مع لبنان ونراجعها قانونيا ثم سنصوت عليها في الحكومة".
رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
لابيد لنتنياهو : سنحصل على جزء من عائدات حقل الغاز اللبناني
08:06 GMT
واتهم رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، لابيد بالخضوع لتهديدات الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني، التي قال فيها إنه لن يسمح بإنتاج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه إلا بعد ضمان حصول لبنان على ثرواتها الطبيعية وحقها في الغاز.
ونشر نتنياهو تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اعتبر من خلالها أن لابيد قد استسلم للأمين العام لـ "حزب الله" حسن نصر الله "بشكل مخجل"، مانحا الحزب أرضا ذات سيادة إسرائيلية.
ورد لابيد في وقت سابق من اليوم الإثنين قائلا في تغريدة له: " بعض الحقائق لنتنياهو لم يراها في الاتفاق: ستحصل إسرائيل على 100% من حاجتها الأمنية، و100% من خزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) وحتى جزء من أرباح الخزان اللبناني".
وتابع: "أفهم أنه يؤلمكم أنكم لم تنجحوا في تحقيق مثل هذا الاتفاق، لكن هذا ليس سببا للانضمام إلى دعاية (الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن) نصر الله. من الممكن الثناء قليلا على حكومة تعمل من أجل شعب إسرائيل وتحقق نتائج".
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