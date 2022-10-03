https://sputnikarabic.ae/20221003/وزير-الخارجية-الأذربيجاني-باكو-عرضت-بنود-معاهدة-سلام-على-يريفان-1068569318.html
وزير الخارجية الأذربيجاني: باكو عرضت بنود معاهدة سلام على يريفان
وزير الخارجية الأذربيجاني: باكو عرضت بنود معاهدة سلام على يريفان
أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية السويسرية ليفيا ليو، أن "باكو سلمت عناصر معاهدة سلام إلى يريفان". 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T16:02+0000
2022-10-03T16:02+0000
2022-10-03T16:02+0000
أذربيجان
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
العالم
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باكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية، أنه "في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، عُقد اجتماع بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف ووزيرة الخارجية السويسرية ليفيا ليو. وخلال الاجتماع، شدد بيراموف على أهمية تركيز الجهود على تسوية العلاقات بين الدولتين أذربيجان وأرمينيا وتوقيع معاهدة سلام في فترة ما بعد الصراع، وأشار إلى أن عناصر الاتفاق عُرضت على الجانب الأرميني".وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، فاهان أونانيان، أن وزيري خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان وأذربيجان، جيهون بيراموف، ناقشا يوم أمس في جنيف القضايا المتعلقة بمعاهدة السلام بين البلدين.وعقد الجانبان لقاءً في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في 19 سبتمبر/أيلول، بمبادرة من واشنطن.واندلعت، يوم 13 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان؛ أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20220920/يريفان-باكو-أعادت-إلينا-جثث-95-جنديا-أرمينيا-1068003729.html
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سبوتنيك عربي
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أذربيجان, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
أذربيجان, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخارجية الأذربيجاني: باكو عرضت بنود معاهدة سلام على يريفان
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أعلن وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بيراموف، اليوم الاثنين، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية السويسرية ليفيا ليو، أن "باكو سلمت عناصر معاهدة سلام إلى يريفان".
باكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأذربيجانية، أنه "في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري، عُقد اجتماع بين وزير خارجية أذربيجان جيهون بيراموف ووزيرة الخارجية السويسرية ليفيا ليو. وخلال الاجتماع، شدد بيراموف على أهمية تركيز الجهود على تسوية العلاقات بين الدولتين أذربيجان وأرمينيا وتوقيع معاهدة سلام
في فترة ما بعد الصراع، وأشار إلى أن عناصر الاتفاق عُرضت على الجانب الأرميني".
وسبق أن أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأرمينية، فاهان أونانيان، أن وزيري خارجية أرمينيا أرارات ميرزويان وأذربيجان، جيهون بيراموف، ناقشا يوم أمس في جنيف القضايا المتعلقة
بمعاهدة السلام بين البلدين.
وعقد الجانبان لقاءً في نيويورك، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في 19 سبتمبر/أيلول، بمبادرة من واشنطن.
واندلعت، يوم 13 سبتمبر، اشتباكات مسلحة على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان؛ أوقعت عشرات القتلى من الجانبين.