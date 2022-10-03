https://sputnikarabic.ae/20221003/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يلتقي-نظيره-الأذربيجاني-ضمن-زيارة-غير-معلنة-لباكو-1068578705.html
وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي نظيره الأذربيجاني ضمن زيارة غير معلنة لباكو
وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي نظيره الأذربيجاني ضمن زيارة غير معلنة لباكو
أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زيارة للعاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الاثنين، سرا، والتقى نظيره الأذربيجاني في إطار محاولة تعزيز العلاقات الأمنية. 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T18:50+0000
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القدس - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن "وزير الدفاع بيني غانتس عاد من زيارة رسمية لأذربيجان حيث التقى بالرئيس إلهام علييف لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين".ونقلت الصحيفة تصريحا صدر عن مكتب غانتس، بأن "الزيارة كانت مخصصة لقضايا الأمن والسياسة"، بيد أن الزيارة لم يعلن عنها من قبل.وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال الزيارة التقى غانتس أيضًا بوزير الدفاع حسنوف أوغلو وكذلك رئيس دائرة حدود الدولة إلشين جولييف، كما زار أحد مقار دائرة حدود الدولة".ورافق غانتس في زيارته لأذربيجان كل من مدير عام وزارة الدفاع أمير إيشيل، ومدير مكتب السياسة والدراسات الإعلامية والمعلوماتية درور شالوم، والسكرتير العسكري ياكي دولف.وشدد غانتس خلال لقائه بالمسؤولين الأذربيجانيين على "أهمية الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية بين دولة إسرائيل وجمهورية أذربيجان ومواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".كما ناقش غانتس في باكو "التغيرات في منطقة الشرق الأوسط بعد توقيع اتفاق(إبراهام) للتطبيع بين اسرائيل وعدد من الدول العربية، وتطوير العلاقات بين إسرائيل وتركيا ودول أخرى في المنطقة والعالم"، بحسب الصحيفة.
https://sputnikarabic.ae/20220721/إعلام-السفير-الإيرانى-لدى-أذربيجان-يهدد-نظيره-الإسرائيلي-بسبب-تغريدة-1065394347.html
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وزير الدفاع الإسرائيلي يلتقي نظيره الأذربيجاني ضمن زيارة غير معلنة لباكو
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أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس زيارة للعاصمة الأذربيجانية باكو، اليوم الاثنين، سرا، والتقى نظيره الأذربيجاني في إطار محاولة تعزيز العلاقات الأمنية.
القدس - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن "وزير الدفاع بيني غانتس عاد من زيارة رسمية لأذربيجان حيث التقى بالرئيس إلهام علييف لتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين".
ونقلت الصحيفة تصريحا صدر عن مكتب غانتس، بأن "الزيارة كانت مخصصة لقضايا الأمن والسياسة
"، بيد أن الزيارة لم يعلن عنها من قبل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "خلال الزيارة التقى غانتس أيضًا بوزير الدفاع حسنوف أوغلو وكذلك رئيس دائرة حدود الدولة إلشين جولييف، كما زار أحد مقار دائرة حدود الدولة".
ورافق غانتس في زيارته لأذربيجان كل من مدير عام وزارة الدفاع أمير إيشيل، ومدير مكتب السياسة والدراسات الإعلامية والمعلوماتية درور شالوم، والسكرتير العسكري ياكي دولف.
وشدد غانتس خلال لقائه بالمسؤولين الأذربيجانيين على "أهمية الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية
بين دولة إسرائيل وجمهورية أذربيجان ومواصلة العمل من أجل السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".
كما ناقش غانتس في باكو "التغيرات في منطقة الشرق الأوسط بعد توقيع اتفاق(إبراهام) للتطبيع بين اسرائيل وعدد من الدول العربية، وتطوير العلاقات بين إسرائيل وتركيا ودول أخرى في المنطقة والعالم"، بحسب الصحيفة.