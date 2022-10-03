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https://sputnikarabic.ae/20221003/وكالة-محادثات-غير-معلنة-بين-الولايات-المتحدة-وتركيا-بشأن-أوكرانيا-وحلف-الأطلسي-1068535343.html
وكالة: محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن أوكرانيا وحلف الأطلسي
وكالة: محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن أوكرانيا وحلف الأطلسي
قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم قالين في إسطنبول يوم... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T01:43+0000
2022-10-03T01:43+0000
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب وكالة رويترز، ناقش الطرفان "التقدم المحرز في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي".كما ناقش الجانبان، موقف تركيا من الاستفتاءات التي نظمتها روسيا بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية.وفي وقت سابق أمس الأحد، قالت الرئاسية التركية، في بيان، إن "قالين وسوليفان يشددان على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وفق القانون الدولي".وأجرت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عملية توازن دبلوماسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ تعارض أنقرة العقوبات الغربية على روسيا وتقيم علاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف جارتيها في البحر الأسود.
https://sputnikarabic.ae/20221001/تركيا-تعلن-موقفها-من-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-إلى-روسيا-1068470962.html
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أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة: محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن أوكرانيا وحلف الأطلسي

01:43 GMT 03.10.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
© AFP 2022 / STEFANI REYNOLDS
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قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم قالين في إسطنبول يوم الأحد. ولكن الزيارة لم يتم الإعلان عنها.
وبحسب وكالة رويترز، ناقش الطرفان "التقدم المحرز في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي".
كما ناقش الجانبان، موقف تركيا من الاستفتاءات التي نظمتها روسيا بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية.
وفي وقت سابق أمس الأحد، قالت الرئاسية التركية، في بيان، إن "قالين وسوليفان يشددان على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وفق القانون الدولي".
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تركيا تعلن موقفها من انضمام دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيه وخيرسون إلى روسيا
1 أكتوبر, 10:51 GMT
وأجرت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عملية توازن دبلوماسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ تعارض أنقرة العقوبات الغربية على روسيا وتقيم علاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف جارتيها في البحر الأسود.
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