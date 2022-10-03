https://sputnikarabic.ae/20221003/وكالة-محادثات-غير-معلنة-بين-الولايات-المتحدة-وتركيا-بشأن-أوكرانيا-وحلف-الأطلسي-1068535343.html

وكالة: محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن أوكرانيا وحلف الأطلسي

وكالة: محادثات غير معلنة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن أوكرانيا وحلف الأطلسي

قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان التقى بكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إبراهيم قالين في إسطنبول يوم... 03.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-03T01:43+0000

2022-10-03T01:43+0000

2022-10-03T01:43+0000

أخبار تركيا اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وبحسب وكالة رويترز، ناقش الطرفان "التقدم المحرز في انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي".كما ناقش الجانبان، موقف تركيا من الاستفتاءات التي نظمتها روسيا بشأن انضمام جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون إلى روسيا الاتحادية.وفي وقت سابق أمس الأحد، قالت الرئاسية التركية، في بيان، إن "قالين وسوليفان يشددان على ضرورة تركيز الجهود الدبلوماسية لإنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية وفق القانون الدولي".وأجرت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، عملية توازن دبلوماسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إذ تعارض أنقرة العقوبات الغربية على روسيا وتقيم علاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف جارتيها في البحر الأسود.

https://sputnikarabic.ae/20221001/تركيا-تعلن-موقفها-من-انضمام-دونيتسك-ولوغانسك-وزابوروجيه-وخيرسون-إلى-روسيا-1068470962.html

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