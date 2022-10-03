https://sputnikarabic.ae/20221003/11-دولة-بينها-سوريا-تدين-في-مجلس-حقوق-الإنسان-سياسات-الدول-الداعمة-لـالروسوفوبيا-1068579342.html
11 دولة بينها سوريا تدين في مجلس حقوق الإنسان سياسات الدول الداعمة لـ"الروسوفوبيا"
11 دولة بينها سوريا تدين في مجلس حقوق الإنسان سياسات الدول الداعمة لـ"الروسوفوبيا"
أصدرت مجموعة من 11 دولة من أربع قارات في العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، بيانًا مشتركًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة التمييز في... 03.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-03T19:09+0000
2022-10-03T19:09+0000
2022-10-03T19:09+0000
روسيا
منظمة الأمم المتحدة
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وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن "الدول الموقعة هي روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا والصين وإثيوبيا وإيران وكوريا الشمالية وميانمار ونيكاراغوا وسوريا وفنزويلا".تعتبر هذه البلدان الممارسات التمييزية "انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامات الدول المعنية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها من الصكوك الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".ودعت الدول الموقعة حكومات الدول التي تعاني من رهاب الروس (الروسوفوبيا) إلى التوقف الفوري عن هذه الهستيريا واضطهاد الروس والناطقين بالروسية والعودة إلى الوفاء المسؤول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 28 سبتمبر/أيلول: "اختارت أوروبا والولايات المتحدة انتحارا اقتصاديا في محاولة لقتل روسيا، وأعلنتا الانتحار الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعهما واقتصادهما، وذلك من أجل إلحاق ضرر بروسيا والقضاء على روسيا بسبب هوس "الروسوفوبيا".
https://sputnikarabic.ae/20220730/نائب-روسي-يدعو-لطرد-الأجانب-الذين-يدعمون-الروسوفوبيا-من-البلاد-1065774637.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, منظمة الأمم المتحدة
11 دولة بينها سوريا تدين في مجلس حقوق الإنسان سياسات الدول الداعمة لـ"الروسوفوبيا"
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أصدرت مجموعة من 11 دولة من أربع قارات في العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، بيانًا مشتركًا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإدانة التمييز في عدد من الدول ضد الروس والمتحدثين باللغة الروسية.
وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة اليوم الاثنين، إن "الدول الموقعة هي روسيا وبيلاروسيا وبوليفيا والصين وإثيوبيا وإيران وكوريا الشمالية وميانمار ونيكاراغوا وسوريا وفنزويلا".
إننا نشعر بقلق عميق إزاء النطاق والعمق غير المسبوق للتمييز الذي تمارسه سلطات عدد من البلدان ضد الروس والناطقين بالروسية في الأشهر الأخيرة.
تعتبر هذه البلدان الممارسات التمييزية "انتهاكا صارخا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامات الدول المعنية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغيرها من الصكوك الدولية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان".
ودعت الدول الموقعة حكومات الدول التي تعاني من رهاب الروس (الروسوفوبيا) إلى التوقف الفوري عن هذه الهستيريا واضطهاد الروس والناطقين بالروسية والعودة إلى الوفاء المسؤول بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
في 28 سبتمبر/أيلول: "اختارت أوروبا والولايات المتحدة انتحارا اقتصاديا في محاولة لقتل روسيا، وأعلنتا الانتحار الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعهما واقتصادهما، وذلك من أجل إلحاق ضرر بروسيا والقضاء على روسيا بسبب هوس "الروسوفوبيا".