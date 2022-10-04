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https://sputnikarabic.ae/20221004/أردوغان-رئيس-وزراء-اليونان-يطلب-مساعدة-واشنطن-ضد-أنقرة-1068626852.html
أردوغان: رئيس وزراء اليونان يطلب مساعدة واشنطن ضد أنقرة
أردوغان: رئيس وزراء اليونان يطلب مساعدة واشنطن ضد أنقرة
وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال فيها إن بلاده جاهزة للقيام بما يلزم في أي وقت. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T21:47+0000
2022-10-04T21:48+0000
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جاء ذلك في تصريحات خلال احتفالية المولد النبوي، التي شارك فيها أردوغان بالعاصمة التركية أنقرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.وقال أردوغان إن ميتسوتاكيس، يطلب مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا، مضيفا: "ليفعل ما يشاء ونحن سنقوم بما يلزم".وفي تصريحات سابقة، توعد أردوغان، اليونان بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على تركيا، ردا على نشرها أسلحة في جزر قريبة من شواطئ تركيا.وتتبادل تركيا واليونان، وكلاهما جزء من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الاتهامات بالقيام بأعمال استفزازية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وهي المناطق التي تشهد تضاربا في مصالحهما العسكرية ومصادر الطاقة.
https://sputnikarabic.ae/20220927/أردوغان-الدعم-الذي-تتلقاه-اليونان-من-أمريكا-وأوروبا-لن-ينقذها-1068314203.html
https://sputnikarabic.ae/20221002/اليونان-مستعدون-للتحدث-مع-تركيا-بمجرد-انتهاء-الاستفزازات-1068521915.html
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العالم, أخبار تركيا اليوم, اليونان
العالم, أخبار تركيا اليوم, اليونان

أردوغان: رئيس وزراء اليونان يطلب مساعدة واشنطن ضد أنقرة

21:47 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 21:48 GMT 04.10.2022)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Sergei Bobylev
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وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسالة إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، قال فيها إن بلاده جاهزة للقيام بما يلزم في أي وقت.
جاء ذلك في تصريحات خلال احتفالية المولد النبوي، التي شارك فيها أردوغان بالعاصمة التركية أنقرة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، اليوم الثلاثاء.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
أردوغان: الدعم الذي تتلقاه اليونان من أمريكا وأوروبا لن ينقذها
27 سبتمبر, 12:41 GMT
وقال أردوغان إن ميتسوتاكيس، يطلب مساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا، مضيفا: "ليفعل ما يشاء ونحن سنقوم بما يلزم".
وفي تصريحات سابقة، توعد أردوغان، اليونان بدفع ثمن باهظ لدورها في ما سماه "حياكة المؤامرات" على تركيا، ردا على نشرها أسلحة في جزر قريبة من شواطئ تركيا.
وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في موسكو، روسيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2022
اليونان: مستعدون للتحدث مع تركيا بمجرد انتهاء "الاستفزازات"
2 أكتوبر, 15:38 GMT
وتتبادل تركيا واليونان، وكلاهما جزء من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، الاتهامات بالقيام بأعمال استفزازية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وهي المناطق التي تشهد تضاربا في مصالحهما العسكرية ومصادر الطاقة.
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