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https://sputnikarabic.ae/20221004/أسعار-الغاز-في-أوروبا-تتراجع-إلى-أقل-من-1650-دولارا-للمرة-الأولى-منذ-يوليو-1068586857.html
أسعار الغاز في أوروبا تتراجع إلى أقل من 1650 دولارا للمرة الأولى منذ يوليو
أسعار الغاز في أوروبا تتراجع إلى أقل من 1650 دولارا للمرة الأولى منذ يوليو
انخفضت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 21 يوليو/ تموز إلى أقل من 1650 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وخسرت ما يزيد قليلاً... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T06:46+0000
2022-10-04T06:48+0000
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اقتصاد
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تكلف العقود الآجلة على مؤشر TTF عند الافتتاح 1.618 دولار لكل ألف متر مكعب (-6.2%). اعتبارًا من الساعة 9:11 بتوقيت موسكو، تبلغ تكلفة الغاز في أوروبا 1،651.1 دولارًا (-4.3%). تعتمد الديناميكيات على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1725.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب.انخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب العقود الآجلة في سبتمبر/أيلول إلى 2093 دولارًا (-14.6%). في مايو/آيار، كان الرقم 1030 دولارًا أمريكيًا، وفي يونيو/حزيران - ما يقرب من 1180 دولارًا أمريكيًا (+ 14.6% بالشروط الشهرية)، وفي يوليو/تموز - حوالي 1805 دولارات أمريكية (+ 53%). في أغسطس/أب، تجاوز السعر قليلاً 2،450 دولارًا (+ 35.7%)، وهو رقم قياسي للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا - منذ عام 1996.
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العالم, اقتصاد
العالم, اقتصاد

أسعار الغاز في أوروبا تتراجع إلى أقل من 1650 دولارا للمرة الأولى منذ يوليو

06:46 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 04.10.2022)
© AP Photo / Markus Schreiberخط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022
خط أنابيب التيار الشمالي 1 بحر البلطيق ومحطة النقل لخط أنابيب الغاز أوبال، وصلة خط أنابيب بحر البلطيق ، مضاءة بحلول شمس المساء في لوبمين، ألمانيا، 20 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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انخفضت أسعار الغاز في أوروبا عند افتتاح التداول اليوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 21 يوليو/ تموز إلى أقل من 1650 دولارًا لكل ألف متر مكعب، وخسرت ما يزيد قليلاً عن 6% على الأكثر، وفقًا لبيانات بورصة لندن.
تكلف العقود الآجلة على مؤشر TTF عند الافتتاح 1.618 دولار لكل ألف متر مكعب (-6.2%). اعتبارًا من الساعة 9:11 بتوقيت موسكو، تبلغ تكلفة الغاز في أوروبا 1،651.1 دولارًا (-4.3%). تعتمد الديناميكيات على سعر التسوية ليوم التداول السابق - 1725.3 دولارًا لكل ألف متر مكعب.
انخفض متوسط ​​سعر التسوية لأقرب العقود الآجلة في سبتمبر/أيلول إلى 2093 دولارًا (-14.6%). في مايو/آيار، كان الرقم 1030 دولارًا أمريكيًا، وفي يونيو/حزيران - ما يقرب من 1180 دولارًا أمريكيًا (+ 14.6% بالشروط الشهرية)، وفي يوليو/تموز - حوالي 1805 دولارات أمريكية (+ 53%). في أغسطس/أب، تجاوز السعر قليلاً 2،450 دولارًا (+ 35.7%)، وهو رقم قياسي للتاريخ الكامل لتشغيل محاور الغاز في أوروبا - منذ عام 1996.
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