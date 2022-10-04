https://sputnikarabic.ae/20221004/أمريكا-تدعو-لعقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-فيما-يتعلق-بأنشطة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-1068617152.html
أمريكا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن فيما يتعلق بأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية
أمريكا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن فيما يتعلق بأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية
طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم غد الأربعاء، فيما يتعلق بعملية الإطلاق الأخيرة لكوريا الديمقراطية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T17:02+0000
2022-10-04T17:02+0000
2022-10-04T17:02+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كوريا الشمالية
منظمة الأمم المتحدة
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وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سيوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألبانيا وايرلندا والنرويج طلبوا عقد اجتماع يوم غد الأربعاء".وأجرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء في 4 أكتوبر/تشرين الأول، مناورات عسكرية ثنائية منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي فوق اليابان، حسبما ذكرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "باكوم".وذكرت باكوم في بيان صحفي: "بعدما أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا فوق اليابان في 4 أكتوبر/تشرين الأول، انضم مقاتلو مشاة البحرية الأمريكية إلى مقاتلات قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في مناورة ثنائية في بحر اليابان في 4 أكتوبر".وأضافت القيادة في بيان منفصل: "بعدما أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا فوق اليابان في 4 أكتوبر، أجرت القيادة الهندية والمحيط الهادئ وأفراد جمهورية كوريا (الجنوبية) تدريبات ثنائية فوق البحر الغربي في 4 أكتوبر، لعرض قدرات الضربة الرادعة والديناميكية مع إظهار قابلية التشغيل البيني الثنائي لبلدنا".
https://sputnikarabic.ae/20221004/الصاروخ-البالستي-الكوري-الشمالي-يسقط-على-بعد-3-آلاف-كيلومتر-من-اليابان-1068584443.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة
الولايات المتحدة الأمريكية, كوريا الشمالية, منظمة الأمم المتحدة
أمريكا تدعو لعقد اجتماع لمجلس الأمن فيما يتعلق بأنشطة كوريا الشمالية الصاروخية
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طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم غد الأربعاء، فيما يتعلق بعملية الإطلاق الأخيرة لكوريا الديمقراطية.
وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سيوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألبانيا وايرلندا والنرويج طلبوا عقد اجتماع يوم غد الأربعاء".
وأجرت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء في 4 أكتوبر/تشرين الأول، مناورات عسكرية ثنائية منفصلة مع كوريا الجنوبية واليابان، في أعقاب إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باليستي فوق اليابان، حسبما ذكرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ "باكوم".
وذكرت باكوم في بيان صحفي: "بعدما أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا فوق اليابان في 4 أكتوبر/تشرين الأول، انضم مقاتلو مشاة البحرية الأمريكية إلى مقاتلات قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية في مناورة ثنائية في بحر اليابان في 4 أكتوبر".
وأضافت القيادة في بيان منفصل
: "بعدما أطلقت جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صاروخا باليستيا
فوق اليابان في 4 أكتوبر، أجرت القيادة الهندية والمحيط الهادئ وأفراد جمهورية كوريا (الجنوبية) تدريبات ثنائية فوق البحر الغربي في 4 أكتوبر، لعرض قدرات الضربة الرادعة والديناميكية مع إظهار قابلية التشغيل البيني الثنائي لبلدنا".