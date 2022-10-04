https://sputnikarabic.ae/20221004/إسرائيل-ترفع-سعر-الفائدة-لأعلى-معدل-لها-منذ-10-سنوات-1068584608.html
إسرائيل ترفع سعر الفائدة لأعلى معدل لها منذ 10 سنوات
إسرائيل ترفع سعر الفائدة لأعلى معدل لها منذ 10 سنوات
رفع بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، سعر الفائدة القياسي 0.75 نقطة مئوية من 2 في المائة إلى 2.75 في المائة، وفقا لبيان صادر عن البنك. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T01:15+0000
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إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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إسرائيلوتأتي الزيادة الحادة في أسعار الفائدة في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل السيطرة على تضخمها السنوي، الذي انخفض إلى 4.6 في المائة في أغسطس/آب الماضي من 5.2 في المائة في يوليو/تموز، وما يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف للحكومة البالغ من 1 إلى 3 في المائة.هذه هي الزيادة الخامسة في سعر الفائدة التي يقوم بها بنك إسرائيل المركزي منذ منتصف أبريل/نيسان عندما كان المعدل منخفضا بنسبة 0.1 في المائة والثاني على التوالي بنسبة 0.75 في المائة بعد أن قام بذلك في أواخر أغسطس.وسعر الفائدة الجديد هو أعلى معدل مسجل في إسرائيل منذ يناير 2012 عندما كان 2.75 بالمائة أيضا، وفقا لبيانات بنك إسرائيل المركزي.في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنازل في إسرائيل بنسبة 17.9 في المائة في الأشهر الـ 12 الماضية وهي نسبة أعلى بكثير من وتيرة السنوات الأخيرة، بحسب البنك.وخلص بنك إسرائيل المركزي إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نشاطا قويا مصحوبا بسوق عمل ضيقة وبيئة تضخمية، مما يسمح باستمرار في زيادة أسعار الفائدة.
https://sputnikarabic.ae/20221003/إسرائيل-استقالة-رئيس-الفريق-المفاوض-حول-الحدود-البحرية-مع-لبنان-1068560459.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل ترفع سعر الفائدة لأعلى معدل لها منذ 10 سنوات
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رفع بنك إسرائيل المركزي، اليوم الاثنين، سعر الفائدة القياسي 0.75 نقطة مئوية من 2 في المائة إلى 2.75 في المائة، وفقا لبيان صادر عن البنك.
وتأتي الزيادة الحادة في أسعار الفائدة في الوقت الذي تحاول فيه إسرائيل السيطرة على تضخمها السنوي
، الذي انخفض إلى 4.6 في المائة في أغسطس/آب الماضي من 5.2 في المائة في يوليو/تموز، وما يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف للحكومة البالغ من 1 إلى 3 في المائة.
هذه هي الزيادة الخامسة في سعر الفائدة التي يقوم بها بنك إسرائيل المركزي منذ منتصف أبريل/نيسان عندما كان المعدل منخفضا بنسبة 0.1 في المائة والثاني على التوالي بنسبة 0.75 في المائة بعد أن قام بذلك في أواخر أغسطس.
وسعر الفائدة الجديد هو أعلى معدل مسجل في إسرائيل منذ يناير 2012
عندما كان 2.75 بالمائة أيضا، وفقا لبيانات بنك إسرائيل المركزي.
في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنازل في إسرائيل بنسبة 17.9 في المائة في الأشهر الـ 12 الماضية وهي نسبة أعلى بكثير من وتيرة السنوات الأخيرة، بحسب البنك.
وخلص بنك إسرائيل المركزي إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يشهد نشاطا قويا مصحوبا بسوق عمل ضيقة وبيئة تضخمية، مما يسمح باستمرار في زيادة أسعار الفائدة.