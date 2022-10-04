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https://sputnikarabic.ae/20221004/إعلام-روسيا-والسعودية-تخططان-لخفض-إنتاج-النفط-1068625067.html
إعلام: روسيا والسعودية تخططان لخفض إنتاج النفط
إعلام: روسيا والسعودية تخططان لخفض إنتاج النفط
ذكرت وسائل إعلام أن المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تقليص كبير في إنتاج النفط. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T20:43+0000
2022-10-04T20:43+0000
روسيا
السعودية
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وأوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات إن "التخفيضات ستأتي على حساب الإنتاج الحالي، وليس على مستويات الحصص".وقال محللون للصحيفة إنه "من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد أمريكي انتقامي بما في ذلك إطلاق كميات إضافية من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد".وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن مجموعة "أوبك +" لمنتجي النفط تخطط لبحث خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا عندما تجتمع في فيينا يوم الأربعاء المقبل، وفقا لما ذكره مندوبون.وسيعكس هذا "الخفض الأكبر من المتوقع" حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة للغاية، وتأثير الدولار القوي على الأسعار حسب "بلومبيرغ".
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روسيا, السعودية
روسيا, السعودية

إعلام: روسيا والسعودية تخططان لخفض إنتاج النفط

20:43 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Виталий Тимкивمنشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي
منشآت تابعة لكونسورتيوم قزوين لنقل النفط في إقليم كراسنودار الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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ذكرت وسائل إعلام أن المملكة العربية السعودية وروسيا وأعضاء آخرين في "أوبك +" يخططون للإعلان عن تقليص كبير في إنتاج النفط.
وأوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على المناقشات إن "التخفيضات ستأتي على حساب الإنتاج الحالي، وليس على مستويات الحصص".
وقال محللون للصحيفة إنه "من المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى رد أمريكي انتقامي بما في ذلك إطلاق كميات إضافية من النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي للبلاد".
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ولفتت الصحيفة إلى أن حجم تخفيضات الإنتاج لم يتم الاتفاق عليه بعد، في حين أن روسيا والسعودية "تصران على خفض 1-2 مليون برميل يوميا أو أكثر سيتم إدخالها على مراحل على مدى عدة أشهر".
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن مجموعة "أوبك +" لمنتجي النفط تخطط لبحث خفض الإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا عندما تجتمع في فيينا يوم الأربعاء المقبل، وفقا لما ذكره مندوبون.
وسيعكس هذا "الخفض الأكبر من المتوقع" حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة للغاية، وتأثير الدولار القوي على الأسعار حسب "بلومبيرغ".
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