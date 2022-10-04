https://sputnikarabic.ae/20221004/إعلام-فحص-كابلات-الكهرباء-الممتدة-في-قاع-بحر-البلطيق-بالقرب-من-مواقع-انفجارات-التيار-الشمالي-1068604006.html

إعلام: فحص كابلات الكهرباء الممتدة في قاع بحر البلطيق بالقرب من مواقع انفجارات "التيار الشمالي"

إعلام: فحص كابلات الكهرباء الممتدة في قاع بحر البلطيق بالقرب من مواقع انفجارات "التيار الشمالي"

قالت تقارير إعلامية إن كابلات الكهرباء في بحر البلطيق بالقرب من خطوط أنابيب "التيار الشمالي" التي انفجرت مؤخرا سيتم فحصها اليوم الثلاثاء. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

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هلسنكي - سبوتنيك. وحسب وسائل إعلام فنلندية، فإن فحص كابلات الكهرباء الممتدة على طول قاع بحر البلطيق سيجرى اليوم، بالقرب من مواقع الانفجارات على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (نورد ستريم).وفيما أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون Yle، أنه سيتم إجراء فحوصات للكابلات للتأكد من أنها لم تتضرر بسبب الانفجارات على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، إلا أنها لم تحدد من سيتحقق بالضبط من الكابلات.وكانت انفجارات متزامنة، على خطي أنابيب "التيار الشمالي" اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا، قد تسببت الأسبوع الماضي في انخفاض الضغط وتسريبات في بحر البلطيق.من جانبها، كانت وكالة الطاقة الدنماركية قد أكدت نقلاً عن مشغل خط الأنابيب، "نورد ستريم إيه جي"، أن تسرب الغاز على خط أنابيب "التيار الشمالي 1" المتضرر توقف.وبينما أعلن مكتب المدعي العام الروسي، يوم الأربعاء الماضي، أنه يحقق في انفجارات خط الأنابيب كأعمال إرهاب دولي، وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا هم المستفيدون المباشرون من أي تدمير لخط أنابيب "التيار الشمالي".طالع أيضا: خبير يكشف عن المستفيد الرئيسي من الحوادث في "نورد ستريم"

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