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https://sputnikarabic.ae/20221004/إعلام-فحص-كابلات-الكهرباء-الممتدة-في-قاع-بحر-البلطيق-بالقرب-من-مواقع-انفجارات-التيار-الشمالي-1068604006.html
إعلام: فحص كابلات الكهرباء الممتدة في قاع بحر البلطيق بالقرب من مواقع انفجارات "التيار الشمالي"
إعلام: فحص كابلات الكهرباء الممتدة في قاع بحر البلطيق بالقرب من مواقع انفجارات "التيار الشمالي"
قالت تقارير إعلامية إن كابلات الكهرباء في بحر البلطيق بالقرب من خطوط أنابيب "التيار الشمالي" التي انفجرت مؤخرا سيتم فحصها اليوم الثلاثاء. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T13:09+0000
2022-10-04T13:13+0000
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هلسنكي - سبوتنيك. وحسب وسائل إعلام فنلندية، فإن فحص كابلات الكهرباء الممتدة على طول قاع بحر البلطيق سيجرى اليوم، بالقرب من مواقع الانفجارات على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (نورد ستريم).وفيما أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون Yle، أنه سيتم إجراء فحوصات للكابلات للتأكد من أنها لم تتضرر بسبب الانفجارات على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، إلا أنها لم تحدد من سيتحقق بالضبط من الكابلات.وكانت انفجارات متزامنة، على خطي أنابيب "التيار الشمالي" اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا، قد تسببت الأسبوع الماضي في انخفاض الضغط وتسريبات في بحر البلطيق.من جانبها، كانت وكالة الطاقة الدنماركية قد أكدت نقلاً عن مشغل خط الأنابيب، "نورد ستريم إيه جي"، أن تسرب الغاز على خط أنابيب "التيار الشمالي 1" المتضرر توقف.وبينما أعلن مكتب المدعي العام الروسي، يوم الأربعاء الماضي، أنه يحقق في انفجارات خط الأنابيب كأعمال إرهاب دولي، وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا هم المستفيدون المباشرون من أي تدمير لخط أنابيب "التيار الشمالي".طالع أيضا: خبير يكشف عن المستفيد الرئيسي من الحوادث في "نورد ستريم"
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العالم, فنلندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
العالم, فنلندا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

إعلام: فحص كابلات الكهرباء الممتدة في قاع بحر البلطيق بالقرب من مواقع انفجارات "التيار الشمالي"

13:09 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 13:13 GMT 04.10.2022)
© AP Photo / Michael Probst محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة
 محطة تخزين الغاز ريكورد بالقرب من إيترفيلد، وسط ألمانيا، في 14 يوليو 2022، بعد إغلاق خط أنابيب التيار الشمالي 1 بسبب الصيانة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Michael Probst
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قالت تقارير إعلامية إن كابلات الكهرباء في بحر البلطيق بالقرب من خطوط أنابيب "التيار الشمالي" التي انفجرت مؤخرا سيتم فحصها اليوم الثلاثاء.
هلسنكي - سبوتنيك. وحسب وسائل إعلام فنلندية، فإن فحص كابلات الكهرباء الممتدة على طول قاع بحر البلطيق سيجرى اليوم، بالقرب من مواقع الانفجارات على خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" (نورد ستريم).
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وفيما أكدت هيئة الإذاعة والتلفزيون Yle، أنه سيتم إجراء فحوصات للكابلات للتأكد من أنها لم تتضرر بسبب الانفجارات على خطوط أنابيب "التيار الشمالي"، إلا أنها لم تحدد من سيتحقق بالضبط من الكابلات.

ووفقًا للإذاعة، فإن العديد من الكابلات تمتد على طول قاع بحر البلطيق، بما في ذلك خط كهرباء كبير من السويد إلى بولندا على بعد أمتار قليلة من خط أنابيب الغاز المتضرر.

وكانت انفجارات متزامنة، على خطي أنابيب "التيار الشمالي" اللذين ينقلان الغاز من روسيا إلى أوروبا، قد تسببت الأسبوع الماضي في انخفاض الضغط وتسريبات في بحر البلطيق.
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من جانبها، كانت وكالة الطاقة الدنماركية قد أكدت نقلاً عن مشغل خط الأنابيب، "نورد ستريم إيه جي"، أن تسرب الغاز على خط أنابيب "التيار الشمالي 1" المتضرر توقف.

وأصدرت الوكالة بيانًا مشابهًا في "التيار الشمالي 2"، معلنة أن تدفق الغاز الناتج عن الاختراقات على خط الأنابيب قد توقف أيضًا وتعادل الضغط.

وبينما أعلن مكتب المدعي العام الروسي، يوم الأربعاء الماضي، أنه يحقق في انفجارات خط الأنابيب كأعمال إرهاب دولي، وأكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن الولايات المتحدة وبولندا وأوكرانيا هم المستفيدون المباشرون من أي تدمير لخط أنابيب "التيار الشمالي".
طالع أيضا: خبير يكشف عن المستفيد الرئيسي من الحوادث في "نورد ستريم"
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