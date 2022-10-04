https://sputnikarabic.ae/20221004/إنتر-ميلان-يحقق-فوزا-صعبا-على-برشلونة-في-دوري-الأبطال-فيديو-1068626453.html
إنتر ميلان يحقق فوزا صعبا على برشلونة في دوري الأبطال... فيديو
إنتر ميلان يحقق فوزا صعبا على برشلونة في دوري الأبطال... فيديو
حقق نادي إنتر ميلان الإيطالي فوزا ثمينا على نظيره برشلونة الإسباني، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T21:29+0000
2022-10-04T21:29+0000
2022-10-04T21:29+0000
رياضة
أخبار دوري أبطال أوروبا
نادي برشلونة
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أحرز هاكان كالهانجولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2، ليكبد برشلونة الهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة ويعقد موقفه.وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر بايرن ميونخ بـ9 نقاط.فيما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط بالمركز الثالث.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي برشلونة
رياضة, أخبار دوري أبطال أوروبا, نادي برشلونة
إنتر ميلان يحقق فوزا صعبا على برشلونة في دوري الأبطال... فيديو
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حقق نادي إنتر ميلان الإيطالي فوزا ثمينا على نظيره برشلونة الإسباني، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
أحرز هاكان كالهانجولو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+2، ليكبد برشلونة
الهزيمة الثانية على التوالي في المجموعة ويعقد موقفه.
وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط بالمركز الثاني خلف المتصدر بايرن ميونخ
بـ9 نقاط.
فيما تجمد رصيد برشلونة عند 3 نقاط بالمركز الثالث.