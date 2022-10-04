https://sputnikarabic.ae/20221004/إيران-ترد-على-تصريحات-وزير-خارجية-المغرب-حول-تدخلها-في-شؤون-الدول-العربية-1068616172.html
إيران ترد على تصريحات وزير خارجية المغرب حول تدخلها في شؤون الدول العربية
إيران ترد على تصريحات وزير خارجية المغرب حول تدخلها في شؤون الدول العربية
أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها واستنكارها لتصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي اتهم فيها طهران بالتدخل في شؤون الدول العربية... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T16:53+0000
2022-10-04T16:53+0000
2022-10-04T16:53+0000
إيران
أخبار المغرب اليوم
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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، في بيان: "فيما يتعلق بالمزاعم الكاذبة لوزير خارجية المغرب الذي ادعى في تصريحاته تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية والعربية، على المغرب أن يهتم بحالة انعدام الأمن التي تهدد دول المنطقة نتيجة التطبيع مع نظام الفصل العنصري الصهيوني".وأضاف: "أنصح وزير خارجية المغرب بقضاء وقته في حل مشكلات الشعب اليمني المظلوم، بدلا من الاعتماد على النظام الصهيوني ومساعدته بتحقيق أهدافه في المنطقة".وقال بوريطة في ندوة مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن الرباط "تدعم الشرعية في اليمن لخلق ظروف الأمن والاستقرار للشعب اليمني"، مضيفاً أن بلاده تثمن "المواقف الرصينة للحكومة الشرعية اليمنية في تجديد الهدنة"، حسب وكالة الأنباء المغربية.وتابع بوريطة: "المغرب يدين الأعمال الإرهابية للحوثيين، لأنهم يقومون بأعمال مهددة للأمن وللسلم في السعودية وفي اليمن"، مؤكداً أن "ميليشيات الحوثي تشتغل بأجندة إيران".واعتبر وزير خارجية المغرب، أن "إيران لا يمكنها الاستمرار في تقويض السلام في العالم"، مؤكداً أن "المغرب يعاني من التدخل الإيراني وأنه يدين القصف الإيراني في إقليم كردستان العراق".ورأى أن الهدنة في اليمن، رغم "كل خروقات الحوثيين"، كانت "إشارة إيجابية حول أمن اليمنيين"، مضيفاً أن "تعامل الحوثيين في مرحلة الهدنة لا يخدم مصالح اليمنيين ولكن يخدم مصالح الإيرانيين". وتابع: "اليمن أصبح مجالاً للتدخل الإيراني".وكانت المغرب أعلنت، في مايو/ أيار 2018، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة "البوليساريو".وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن بلاده قررت قطع العلاقات مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية، مشيرا إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية لدى طهران، وستطرد السفير الإيراني من العاصمة الرباط.فيما قالت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية وقتها، بهرام قاسمي، إن الاتهامات التي وجهتها الحكومة المغربية ضد إيران لا تخدم سوى أعداء الأمة الإسلامية.وأضاف قاسمي أن "المسؤولين المغربيين وبعد قطع علاقتهم بلا سبب وجيه، يحاولون الآن إقناع الرأي العام، لهذا نشاهدهم في الأيام الأخيرة يجرون مقابلات ولقاءات صحفية من أجل تبرير سياساتهم".
https://sputnikarabic.ae/20221003/وزير-خارجية-المغرب-إيران-هي-الراعي-الرسمي-لنشر-الإرهاب-والانقسامات-في-العالم-العربي-1068579705.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار المغرب اليوم
إيران, أخبار المغرب اليوم
إيران ترد على تصريحات وزير خارجية المغرب حول تدخلها في شؤون الدول العربية
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أعربت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها واستنكارها لتصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التي اتهم فيها طهران بالتدخل في شؤون الدول العربية وخاصة اليمن.
طهران - سبوتنيك
. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، في بيان: "فيما يتعلق بالمزاعم الكاذبة لوزير خارجية المغرب الذي ادعى في تصريحاته تدخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية اليمنية والعربية، على المغرب أن يهتم بحالة انعدام الأمن التي تهدد دول المنطقة نتيجة التطبيع مع نظام الفصل العنصري الصهيوني".
وأضاف: "أنصح وزير خارجية المغرب بقضاء وقته في حل مشكلات الشعب اليمني المظلوم، بدلا من الاعتماد على النظام الصهيوني ومساعدته بتحقيق أهدافه في المنطقة".
أمس الاثنين، اتهم وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، "إيران بأنها الراعي الرسمي لنشر الإرهاب والانقسامات في العالم العربي مع وجود تواطؤ من بعض الأطراف".
وقال بوريطة في ندوة مع وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، إن الرباط "تدعم الشرعية في اليمن لخلق ظروف الأمن والاستقرار للشعب اليمني"، مضيفاً أن بلاده تثمن "المواقف الرصينة للحكومة الشرعية اليمنية في تجديد الهدنة"، حسب وكالة
الأنباء المغربية.
وتابع بوريطة: "المغرب يدين الأعمال الإرهابية للحوثيين، لأنهم يقومون بأعمال مهددة للأمن وللسلم في السعودية وفي اليمن"، مؤكداً أن "ميليشيات الحوثي تشتغل بأجندة إيران".
واعتبر وزير خارجية المغرب، أن "إيران لا يمكنها الاستمرار في تقويض السلام في العالم"، مؤكداً أن "المغرب يعاني من التدخل الإيراني وأنه يدين القصف الإيراني في إقليم كردستان العراق".
ورأى أن الهدنة في اليمن، رغم "كل خروقات الحوثيين"، كانت "إشارة إيجابية حول أمن اليمنيين"، مضيفاً أن "تعامل الحوثيين في مرحلة الهدنة لا يخدم مصالح اليمنيين ولكن يخدم مصالح الإيرانيين". وتابع: "اليمن أصبح مجالاً للتدخل الإيراني".
وكانت المغرب أعلنت، في مايو/ أيار 2018، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، بسبب اتهامات بدعم طهران لجبهة "البوليساريو".
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن بلاده قررت قطع العلاقات مع إيران
بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو، الراغبة في الاستقلال بالصحراء الغربية، مشيرا إلى أن بلاده ستغلق السفارة المغربية لدى طهران، وستطرد السفير الإيراني من العاصمة الرباط.
فيما قالت إيران على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية وقتها، بهرام قاسمي، إن الاتهامات التي وجهتها الحكومة المغربية ضد إيران لا تخدم سوى أعداء الأمة الإسلامية
.
وأضاف قاسمي أن "المسؤولين المغربيين وبعد قطع علاقتهم بلا سبب وجيه، يحاولون الآن إقناع الرأي العام، لهذا نشاهدهم في الأيام الأخيرة يجرون مقابلات ولقاءات صحفية من أجل تبرير سياساتهم".