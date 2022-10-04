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https://sputnikarabic.ae/20221004/إيران-تنجح-في-إطلاق-تجريبي-للقاطرة-سامان-لنقل-الأقمار-الصناعية-بين-المدارات-1068622612.html
إيران تنجح في إطلاق تجريبي للقاطرة "سامان" لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات
إيران تنجح في إطلاق تجريبي للقاطرة "سامان" لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات
أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء اختبار ناجح لإطلاق قاطرة "سامان" الفضائية القادرة على نقل الأقمار الصناعية بين... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T19:42+0000
2022-10-04T19:42+0000
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إيران
وكالة الفضاء
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بلادها أن منظمة الفضاء الإيرانية قامت بإجراء اختبار ناجح لإطلاق قاطرة "سامان" الفضائية القادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات.وأكد بيان للوزارة الإيرانية أن هذا النجاح يعود إلى الاعتماد على خبراء الوزارة الإيرانية وكفاءاتها المحلية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصناعات الجو فضائية في وزارة الدفاع الإيرانية، من خلال استخدام مسبار فضائي.وتم اختبار أداء الأنظمة الفرعية للنموذج الهندسي لقاطرة "سامان" الفضائية الإيرانية في ظروف محاكاة لظروف الفضاء، حيث أشار بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية أنه تم جمع بيانات شاملة عنها والتأكد من صحة أدائها في ظروف التشغيل على ارتفاع شاهق.وتستخدم قاطرة "سامان" الفضائية لزيادة الارتفاع المداري للأقمار الصناعية، فيما تم استخدام تقنيات عالية التطور كانت حكرا على عدد قليل من الدول قبل ذلك.وتعد عملية الإطلاق خطوة نوعية مهمة في تطوير القاطرة "سامان"، التي تم تدشينها بفضل جهود خبراء علوم الفضاء الإيرانيين، بحيث ستشهد إيران في المستقبل الاستخدام التطبيقي لهذه التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإطلاق الفضائية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220806/إعلام-يتحدث-عن-قدرات-القمر-الصناعي-الإيراني-الخيام-1066067153.html
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أخبار العالم الآن, إيران, وكالة الفضاء
أخبار العالم الآن, إيران, وكالة الفضاء

إيران تنجح في إطلاق تجريبي للقاطرة "سامان" لنقل الأقمار الصناعية بين المدارات

19:42 GMT 04.10.2022
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوررائد فضاء الروسة سفيتلانا سافيتسكايا، والحاصلة على لقب "بطل الاتحاد السوفيتي"، أثناء رحلة خارج مركبة الفضاء "سويوز تي-12"
رائد فضاء الروسة سفيتلانا سافيتسكايا، والحاصلة على لقب بطل الاتحاد السوفيتي، أثناء رحلة خارج مركبة الفضاء سويوز تي-12 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
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أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن إجراء اختبار ناجح لإطلاق قاطرة "سامان" الفضائية القادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات.
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بلادها أن منظمة الفضاء الإيرانية قامت بإجراء اختبار ناجح لإطلاق قاطرة "سامان" الفضائية القادرة على نقل الأقمار الصناعية بين المدارات.
قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2022
إعلام يتحدث عن قدرات القمر الصناعي الإيراني "الخيام"
6 أغسطس, 12:41 GMT
وأكد بيان للوزارة الإيرانية أن هذا النجاح يعود إلى الاعتماد على خبراء الوزارة الإيرانية وكفاءاتها المحلية، وذلك بالتعاون مع منظمة الصناعات الجو فضائية في وزارة الدفاع الإيرانية، من خلال استخدام مسبار فضائي.
وتم اختبار أداء الأنظمة الفرعية للنموذج الهندسي لقاطرة "سامان" الفضائية الإيرانية في ظروف محاكاة لظروف الفضاء، حيث أشار بيان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيرانية أنه تم جمع بيانات شاملة عنها والتأكد من صحة أدائها في ظروف التشغيل على ارتفاع شاهق.
وتستخدم قاطرة "سامان" الفضائية لزيادة الارتفاع المداري للأقمار الصناعية، فيما تم استخدام تقنيات عالية التطور كانت حكرا على عدد قليل من الدول قبل ذلك.
وتعد عملية الإطلاق خطوة نوعية مهمة في تطوير القاطرة "سامان"، التي تم تدشينها بفضل جهود خبراء علوم الفضاء الإيرانيين، بحيث ستشهد إيران في المستقبل الاستخدام التطبيقي لهذه التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإطلاق الفضائية للبلاد.
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