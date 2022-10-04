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https://sputnikarabic.ae/20221004/إيران-ننصح-بايدن-بالنظر-في-سجل-أمريكا-بشأن-حقوق-الإنسان-1068594912.html
إيران: ننصح بايدن بالنظر في سجل أمريكا بشأن حقوق الإنسان
إيران: ننصح بايدن بالنظر في سجل أمريكا بشأن حقوق الإنسان
نصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالنظر في ملف الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T09:47+0000
2022-10-04T09:47+0000
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وكتب كنعاني في منشور له بمواقع التواصل: "منذ سنوات وشعوب العالم تشهد الوجه الحقيقي، غير المقنع لحقوق الإنسان الأمريكية في فلسطين وأفغانستان والعراق واليمن وليبيا وسوريا، وحتى في الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "على الرئيس الأمريكي أن يشعر بالقلق إزاء العقوبات التي لا حصر لها – والتي هي غير مسبوقة ومثيرة للشك باعتراف الإدارة الأمريكية - ضد الأمة الإيرانية، التي يعد فرضها على أي دولة مثالا واضحًا للجريمة ضد الإنسانية.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توعد أمس الاثنين، إيران بمزيد من العقوبات، ردا على ما وصفه بـ"حملة القمع العنيفة" ضد المتظاهرين السلميين في البلاد.وقال بايدن في بيان، "هذا الأسبوع، ستفرض الولايات المتحدة تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين. وسنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية".وأضاف بايدن، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الحملة العنيفة على المتظاهرين السلميين في إيران، بمن فيهم الطلاب والنساء، الذين يطالبون بحقوقهم في المساواة والكرامة الإنسانية الأساسية".
https://sputnikarabic.ae/20221003/بايدن-يتوعد-إيران-بمزيد-من-العقوبات-هذا-الأسبوع-بسبب-الاحتجاجات-1068583754.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم

إيران: ننصح بايدن بالنظر في سجل أمريكا بشأن حقوق الإنسان

09:47 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
© AFP 2022 / ATTA KENARE
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نصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالنظر في ملف الولايات المتحدة بشأن حقوق الإنسان.
وكتب كنعاني في منشور له بمواقع التواصل: "منذ سنوات وشعوب العالم تشهد الوجه الحقيقي، غير المقنع لحقوق الإنسان الأمريكية في فلسطين وأفغانستان والعراق واليمن وليبيا وسوريا، وحتى في الولايات المتحدة"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).
في هذا الصدد، نصح ناصر كنعاني الرئيس الأمريكي "بالتفكير قليلا في سجل حقوق الإنسان في الولايات المتحدة قبل القيام بإيماءات إنسانية".
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أنه "على الرئيس الأمريكي أن يشعر بالقلق إزاء العقوبات التي لا حصر لها – والتي هي غير مسبوقة ومثيرة للشك باعتراف الإدارة الأمريكية - ضد الأمة الإيرانية، التي يعد فرضها على أي دولة مثالا واضحًا للجريمة ضد الإنسانية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يسعل خلال حديثه قبل التوقيع على قانون الرقاقات والعلوم لعام 2022 خلال حفل في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، واشنطن، 9 أغسطس/ آب 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
بايدن يتوعد إيران بمزيد من العقوبات هذا الأسبوع بسبب الاحتجاجات
أمس, 22:55 GMT
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، توعد أمس الاثنين، إيران بمزيد من العقوبات، ردا على ما وصفه بـ"حملة القمع العنيفة" ضد المتظاهرين السلميين في البلاد.
وقال بايدن في بيان، "هذا الأسبوع، ستفرض الولايات المتحدة تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين. وسنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية".
وأضاف بايدن، إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن الحملة العنيفة على المتظاهرين السلميين في إيران، بمن فيهم الطلاب والنساء، الذين يطالبون بحقوقهم في المساواة والكرامة الإنسانية الأساسية".
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