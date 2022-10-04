https://sputnikarabic.ae/20221004/استطلاع-أردني-91-من-الأردنيين-يعتقدون-أن-العنف-المجتمعي-منتشر-في-بلادهم-1068597270.html
استطلاع أردني: 91% من الأردنيين يعتقدون أن العنف المجتمعي منتشر في بلادهم
استطلاع أردني: 91% من الأردنيين يعتقدون أن العنف المجتمعي منتشر في بلادهم
أكد استطلاع للرأي صدر في الأردن، اليوم الثلاثاء، أن91% من مواطني المملكة يشعرون أن العنف المجتمعي قد انتشر فيها. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T10:40+0000
2022-10-04T10:40+0000
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ووفقا للاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ونشره موقع "عمون"، فإن 76% من الأردنيين يرون بلادهم آمنة، فيما "يعتقد أكثر من 38%" منهم أنها أصبحت "أقل أماناً مقارنة بالخمس سنوات الماضية".وعلل 42% ممن يرون انتشار العنف المجتمعي في المملكة بتفشي "الفقر والبطالة"، فيما رأى 19% أن السبب هو "التحولات الأخلاقية والاجتماعية في العادات والتقاليد"، بينما يرى 14% أن انتشار المخدرات هو السبب، فيما أكد 12% أن البعد عن الدين سبب هذاالانتشار.ورصد الاستطلاع أن 65% من المواطنين يرون أن "جريمة سرقة المنازل منتشرة في الأردن"، فيما يرى 62% أن سرقة السيارات موجودة.طالع أيضا: احتجاجات نسائية أمام البرلمان... العنف ضد المرأة يشعل الأردن
https://sputnikarabic.ae/20210123/فتاة-مستشفى-الجامعة-لماذا-تزداد-حالات-العنف-الأسري-في-الأردن-وما-موقف-الدولة؟-1047890894.html
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أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
استطلاع أردني: 91% من الأردنيين يعتقدون أن العنف المجتمعي منتشر في بلادهم
10:40 GMT 04.10.2022 (تم التحديث: 10:53 GMT 04.10.2022) تابعنا عبر
أكد استطلاع للرأي صدر في الأردن، اليوم الثلاثاء، أن91% من مواطني المملكة يشعرون أن العنف المجتمعي قد انتشر فيها.
ووفقا للاستطلاع
الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، ونشره موقع "عمون"، فإن 76% من الأردنيين يرون بلادهم آمنة، فيما "يعتقد أكثر من 38%" منهم أنها أصبحت "أقل أماناً مقارنة بالخمس سنوات الماضية".
وعلل 42% ممن يرون انتشار العنف المجتمعي في المملكة بتفشي "الفقر والبطالة"، فيما رأى 19% أن السبب هو "التحولات الأخلاقية والاجتماعية في العادات والتقاليد"، بينما يرى 14% أن انتشار المخدرات
هو السبب، فيما أكد 12% أن البعد عن الدين سبب هذاالانتشار.
ورصد الاستطلاع
أن 65% من المواطنين يرون أن "جريمة سرقة المنازل منتشرة في الأردن"، فيما يرى 62% أن سرقة السيارات موجودة.