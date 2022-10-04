https://sputnikarabic.ae/20221004/استطلاع-أكثر-من-نصف-الأمريكيين-لا-يتوقعون-تحسن-مستوى-المعيشة-1068619940.html
استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين لا يتوقعون تحسن مستوى المعيشة
استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين لا يتوقعون تحسن مستوى المعيشة
كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أنه من غير المرجح أن يتمتع الصغار بحياة أفضل من آبائهم. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:29+0000
2022-10-04T18:29+0000
2022-10-04T18:29+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
مستوى المعيشة
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ووفقا للاستطلاع الذي أجرته كلية هاريس للسياسة العامة في جامعة شيكاغو ووكالة "أسوشيتدبرس"، فإن معظم من شملهم الاستطلاع قالوا إن إقامة أسرة وامتلاك منزل أمور مهمة بالنسبة لهم.لكن أكثر من نصف هؤلاء قالوا إن تحقيق هذه الأهداف أصبح أكثر صعوبة مقارنة بجيل آبائهم.ويعتقد 7 من كل 10 أمريكيين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما أن إمكانية امتلاك منزل أصبحت أكثر صعوبة.ذكر نحو نصف من شملهم الاستطلاع أنه من الصعب بالنسبة لهم تحسين مستواهم المعيشي، حيث أشار الكثيرون منهم إلى الأوضاع الاقتصادية والعوامل الإنشائية.قال جوسيان كانو- سائق حافلة في شيكاغو وهو من أصل إسباني- إنه واجه صعوبات اقتصادية أكثر من والديه.واستشهد بالتضخم وارتفاع تكاليف السكن والنقص الأخير في حليب الأطفال كأمثلة.ووفقا لمعهد السياسة الاقتصادية، فإن الحد الأدنى للأجر الفيدرالي في 2021، كان أقل بنسبة 34% عما كان عليه في عام 1968، عندما بلغت قوته الشرائية ذروتها.قال الأستاذ في جامعة شيكاغو، ستيفن دورلاف، المساهم في الدراسة: "يرى الكثير من الناس أن خياراتهم أقل مما كانت عليه في الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20221001/فنزويلا-تطلق-سراح-7-أمريكيين-مقابل-إطلاق-واشنطن-اثنين-من-أقارب-مادورو--1068491663.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, مستوى المعيشة
الولايات المتحدة الأمريكية, مستوى المعيشة
استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين لا يتوقعون تحسن مستوى المعيشة
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كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتقدون أنه من غير المرجح أن يتمتع الصغار بحياة أفضل من آبائهم.
ووفقا للاستطلاع الذي أجرته كلية هاريس للسياسة العامة في جامعة شيكاغو ووكالة "أسوشيتدبرس"، فإن معظم من شملهم الاستطلاع قالوا إن إقامة أسرة وامتلاك منزل أمور مهمة بالنسبة لهم.
لكن أكثر من نصف هؤلاء قالوا إن تحقيق هذه الأهداف أصبح أكثر صعوبة مقارنة بجيل آبائهم.
ويعتقد 7 من كل 10 أمريكيين ممن تقل أعمارهم عن 30 عاما أن إمكانية امتلاك منزل أصبحت أكثر صعوبة.
ذكر نحو نصف من شملهم الاستطلاع أنه من الصعب بالنسبة لهم تحسين مستواهم المعيشي
، حيث أشار الكثيرون منهم إلى الأوضاع الاقتصادية والعوامل الإنشائية.
قال جوسيان كانو- سائق حافلة في شيكاغو وهو من أصل إسباني- إنه واجه صعوبات اقتصادية أكثر من والديه.
واستشهد بالتضخم وارتفاع تكاليف السكن والنقص الأخير في حليب الأطفال كأمثلة.
ووفقا لمعهد السياسة الاقتصادية، فإن الحد الأدنى للأجر الفيدرالي في 2021، كان أقل بنسبة 34% عما كان عليه في عام 1968، عندما بلغت قوته الشرائية ذروتها.
قال الأستاذ في جامعة شيكاغو، ستيفن دورلاف، المساهم في الدراسة: "يرى الكثير من الناس أن خياراتهم أقل مما كانت عليه في الماضي".