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https://sputnikarabic.ae/20221004/الأمم-المتحدة-ارتفاع-حصيلة-الوفيات-الناجمة-عن-تفجير-انتحاري-في-أفغانستان-إلى-53-1068585243.html
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفجير انتحاري في أفغانستان إلى 53
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفجير انتحاري في أفغانستان إلى 53
ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن تفجير انتحاري وقع في الطرف الغربي من العاصمة الأفغانية كابول، يوم الجمعة، ليصل إلى 53، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T04:05+0000
2022-10-04T04:05+0000
أخبار أفغانستان اليوم
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وأشارت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر، "المزيد من الارتفاع في ضحايا تفجير هز قاعة دراسية يوم الجمعة في حي الهزارة بكابول: 53 قتيلا، من بينهم ما لا يقل عن 46 فتاة وشابة، و110 جرحى، ويواصل فريق حقوق الإنسان التابع لنا توثيق الجريمة.وقد هز تفجير انتحاري مركزا تعليميا يقع في حي غربي كابول صباح يوم الجمعة، حيث كان هناك عدد كبير من الطلاب يستعدون لإجراء اختبار.ولم تعلن أي جماعة أو فرد المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.
https://sputnikarabic.ae/20221003/الأمم-المتحدة-ارتفاع-حصيلة-ضحايا-تفجير-كابول-إلى-43-قتيلا-1068547083.html
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أخبار أفغانستان اليوم
أخبار أفغانستان اليوم

الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن تفجير انتحاري في أفغانستان إلى 53

04:05 GMT 04.10.2022
© Sputnik . T. Azimللأرشيف - انفجار في كابول، أفغانستان
للأرشيف - انفجار في كابول، أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . T. Azim
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ارتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن تفجير انتحاري وقع في الطرف الغربي من العاصمة الأفغانية كابول، يوم الجمعة، ليصل إلى 53، حسبما أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) الاثنين.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر، "المزيد من الارتفاع في ضحايا تفجير هز قاعة دراسية يوم الجمعة في حي الهزارة بكابول: 53 قتيلا، من بينهم ما لا يقل عن 46 فتاة وشابة، و110 جرحى، ويواصل فريق حقوق الإنسان التابع لنا توثيق الجريمة.
وقد هز تفجير انتحاري مركزا تعليميا يقع في حي غربي كابول صباح يوم الجمعة، حيث كان هناك عدد كبير من الطلاب يستعدون لإجراء اختبار.
تداعيات القصف الصاروخي في مدينة كابول، أفغانستان 30 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2022
الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا تفجير كابول إلى 43 قتيلا
أمس, 08:13 GMT
ولم تعلن أي جماعة أو فرد المسؤولية عن الهجوم حتى الآن.
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