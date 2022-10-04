https://sputnikarabic.ae/20221004/البنك-الدولي-يحذر-من-انكماش-الاقتصاد-الأوروبي-بسبب-توقف-التيار-الشمالي-1068623008.html

البنك الدولي يحذر من انكماش الاقتصاد الأوروبي بسبب توقف "التيار الشمالي"

البنك الدولي يحذر من انكماش الاقتصاد الأوروبي بسبب توقف "التيار الشمالي"

كشف تقرير للبنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أن دول الاتحاد الأوروبي قد تواجه ركودًا هذا الشتاء إثر نقص الطاقة بسبب العقوبات ضد روسيا، حيث يتعرض الوضع لضغوط بما في... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T19:58+0000

2022-10-04T19:58+0000

2022-10-04T20:03+0000

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وذكر التقرير أنه "من المحتمل حدوث نقص في الطاقة هذا الشتاء في أوروبا، حيث أن تكلفة الغاز الطبيعي في أوروبا استمرت في الارتفاع، مما يعكس انخفاضًا كبيرًا في الإمدادات من روسيا على الرغم من الزيادة الكبيرة في الواردات من الولايات المتحدة".وخلص محللو البنك الدولي إلى أنه "حتى مع وجود 90% من إجمالي المخزون في الاتحاد الأوروبي، فإذا ظل التيار الشمالي 1 مغلقًا، فإن معظم دول الاتحاد الأوروبي والعديد من البلدان في أوروبا وآسيا الوسطى قد تواجه انقطاعات في إمدادات الغاز في النصف الثاني من الشتاء".كما توقع البنك الدولي في تقرير صادر اليوم الثلاثاء في 4 أكتوير/ تشرين الأول، أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% في عام 2022، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب سياسات كييف العدائية.وذكر المقرض الدولي في تقريره: "من المتوقع الآن أن ينكمش الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35% هذا العام مع تضرر النشاط الاقتصادي بسبب تدمير القدرة الإنتاجية، والأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية، وانخفاض المعروض من العمالة حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 14 مليون شخص قد نزحوا".

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