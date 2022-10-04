https://sputnikarabic.ae/20221004/البيت-الأبيض-يعلن-رغبة-بايدن-الترشح-لانتخابات-2024-1068621966.html
البيت الأبيض يعلن رغبة بايدن الترشح لانتخابات 2024
البيت الأبيض يعلن رغبة بايدن الترشح لانتخابات 2024
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، نية الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة ترشحه لانتخابات عام 2024 الرئاسية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T19:04+0000
2022-10-04T19:04+0000
2022-10-04T19:04+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_d439041e9834582ba7e22cbebda379f1.jpg
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية: "إنني أكرر ما قاله الرئيس مرات عديدة وما قلته مرات عديدة، يعتزم الرئيس الترشح".وقال بايدن، في وقت سابق، إن لديه نية للمشاركة في الانتخابات، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد وسيفعل ذلك العام المقبل.وأظهر استطلاع للرأي في 26 أيلول/سبتمبر أن غالبية أنصار الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن 56% من الديمقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديمقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة.وأشار الاستطلاع إلى أن 35 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي بايدن مجددا.
https://sputnikarabic.ae/20221003/نائب-جمهوري-يكشف-عن-استحواذه-على-نسخة-من-حاسوب-نجل-بايدن-من-أجل-إخضاعه-لتحقيق-شامل-1068557377.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067993849_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_7f015c983547f34dd5347bf4511255ee.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض يعلن رغبة بايدن الترشح لانتخابات 2024
تابعنا عبر
أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، نية الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة ترشحه لانتخابات عام 2024 الرئاسية.
وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية: "إنني أكرر ما قاله الرئيس مرات عديدة وما قلته مرات عديدة، يعتزم الرئيس الترشح".
وقال بايدن، في وقت سابق، إن لديه نية للمشاركة في الانتخابات، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد وسيفعل ذلك العام المقبل.
وأظهر استطلاع للرأي في 26 أيلول/سبتمبر أن غالبية أنصار الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
وكشف الاستطلاع
الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن 56% من الديمقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديمقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة.
وأشار الاستطلاع إلى أن 35 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي بايدن مجددا.