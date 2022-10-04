https://sputnikarabic.ae/20221004/البيت-الأبيض-يعلن-رغبة-بايدن-الترشح-لانتخابات-2024-1068621966.html

البيت الأبيض يعلن رغبة بايدن الترشح لانتخابات 2024

البيت الأبيض يعلن رغبة بايدن الترشح لانتخابات 2024

أكد البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، نية الرئيس الأمريكي جو بايدن إعادة ترشحه لانتخابات عام 2024 الرئاسية. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T19:04+0000

2022-10-04T19:04+0000

2022-10-04T19:04+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في إفادة صحفية: "إنني أكرر ما قاله الرئيس مرات عديدة وما قلته مرات عديدة، يعتزم الرئيس الترشح".وقال بايدن، في وقت سابق، إن لديه نية للمشاركة في الانتخابات، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد وسيفعل ذلك العام المقبل.وأظهر استطلاع للرأي في 26 أيلول/سبتمبر أن غالبية أنصار الحزب الديمقراطي لا يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.وكشف الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "واشنطن بوست" وشبكة "إيه بي سي نيوز"، أن 56% من الديمقراطيين والأشخاص المستقلين ذوي الميول الديمقراطية يفضلون أن يختار الحزب شخصا آخر غير بايدن كمرشح للرئاسة.وأشار الاستطلاع إلى أن 35 في المئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون ترشح الرئيس الأمريكي الحالي بايدن مجددا.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية