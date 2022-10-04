https://sputnikarabic.ae/20221004/الجنيه-المصري-يتراجع-إلى-أدنى-مستوياته-على-الإطلاق-1068612215.html

الجنيه المصري يتراجع إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

الجنيه المصري يتراجع إلى أدنى مستوياته على الإطلاق

تراجع الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى قياسي منخفض، مع سعي الحكومة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي قاب قوسين أو أدنى من الحدوث. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T15:27+0000

2022-10-04T15:27+0000

2022-10-04T15:27+0000

أخبار مصر الآن

اقتصاد

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تراجع الجنيه بنسبة 0.2% إلى 19.6736 مقابل الدولار في السوق الخارجي (تعاملات ما خارج البلاد) يوم الثلاثاء، متجاوزا أدنى مستوى قياسي والذي بلغ 19.6725 في ديسمبر/كانون الأول 2016، وفقا لبيانات جمعتها وكالة "بلومبيرغ".وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال مقوما بأكثر مما يستحق فعليا، وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أقل، حتى بعد أن سمح البنك المركزي بانخفاض بأكثر من 15% في مارس/ آذار.أقرت الحكومة بالفعل بأن العملة الأكثر مرونة ضرورية لدعم الاقتصاد المصري، في حين أن ارتفاع الدولار أثر على عملات شركاء مصر التجاريين وغيرهم من أقرانهم من البلدان النامية، فقد أدت صدمات الطاقة والغذاء إلى توتر الموارد المالية للقاهرة.قال وزير المالية محمد معيط لـ"بلومبيرغ" في سبتمبر/ أيلول، إن مصر تأمل في التوصل إلى صفقة مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو شهرين، على الرغم من أن مبلغ القرض لم يتحدد بعد.كما حصلت مصر على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من حلفائها العرب الخليجيين، إلى جانب التمويل المحتمل من اليابان والصين الذي تطرحه الحكومة على الطاولة.في عام 2016، وافقت الحكومة على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات عززت جاذبيتها للمستثمرين الأجانب، بفضل ارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الجنيه.لكن ضغوط الأسعار دفعت الآن معدلات الفائدة المعدلة وفقا للتضخم إلى ما دون الصفر، في الوقت الذي قامت فيه البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة. شهدت مصر تدفقات خارجة بقيمة 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

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