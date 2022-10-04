عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/الجيش-الإيراني-يقول-إن-الاحتجاجات-اندلعت-بتخطيط-من-أمريكا-وإسرائيل-وأتباعهما-1068609647.html
الجيش الإيراني يقول إن الاحتجاجات اندلعت بتخطيط من أمريكا وإسرائيل وأتباعهما
الجيش الإيراني يقول إن الاحتجاجات اندلعت بتخطيط من أمريكا وإسرائيل وأتباعهما
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا وإسرائيل تقفان وراء الاحتجاجات الجارية في بلاده. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:00+0000
2022-10-04T15:00+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067979997_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_52d1e25b36210eadba976b6776b7d886.jpg
وأوضح اللواء باقري، في بيان بمناسبة يوم قوى الأمن الداخلي، إن "الأحداث الأخيرة جاءت نتيجة مؤامرة وتخطيط من قبل مثلث أمريكا والكيان الصهيوني وأتباعهم الإقليميين وغير الإقليميين"، وفقا لوكالة "تسنيم".واعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "إرساء الأمن المستقر في إيران حاليا رهنا بالجهود القيمة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها ويقدمها منتسبو قوى الأمن الداخلي".دخلت المظاهرات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) التي توفيت بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد، في أسبوعها الثالث.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/14/1067979997_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_d645bf85045b205bcfb309ce5defa6d0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم

الجيش الإيراني يقول إن الاحتجاجات اندلعت بتخطيط من أمريكا وإسرائيل وأتباعهما

15:00 GMT 04.10.2022
© AP Photoاحتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022
احتجاجات في إيران على وفاة الشابة مهسا أميني، التي توفيت عن عمر يناهز 22 عاما، خلال احتجازها من قبل شرطة الأخلاق الإيرانية، وتطورها إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب، 19 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AP Photo
تابعنا عبرTelegram
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا وإسرائيل تقفان وراء الاحتجاجات الجارية في بلاده.
وأوضح اللواء باقري، في بيان بمناسبة يوم قوى الأمن الداخلي، إن "الأحداث الأخيرة جاءت نتيجة مؤامرة وتخطيط من قبل مثلث أمريكا والكيان الصهيوني وأتباعهم الإقليميين وغير الإقليميين"، وفقا لوكالة "تسنيم".

وأضاف أن الاحتجاجات "أظهرت أن مجموعة الأمن الداخلي في البلاد قادرة بيقظتها ومعرفتها وكفاءتها على حماية النظام والانضباط والأمن والسلم الاجتماعي للبلاد على النحو المناسب من الفتن وأعمال الشغب التي يقوم بها الإرهابيون والانفصاليون مرتزفة الاستكبار العالمي".

واعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "إرساء الأمن المستقر في إيران حاليا رهنا بالجهود القيمة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها ويقدمها منتسبو قوى الأمن الداخلي".
دخلت المظاهرات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) التي توفيت بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد، في أسبوعها الثالث.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала