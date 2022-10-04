https://sputnikarabic.ae/20221004/الجيش-الإيراني-يقول-إن-الاحتجاجات-اندلعت-بتخطيط-من-أمريكا-وإسرائيل-وأتباعهما-1068609647.html
الجيش الإيراني يقول إن الاحتجاجات اندلعت بتخطيط من أمريكا وإسرائيل وأتباعهما
الجيش الإيراني يقول إن الاحتجاجات اندلعت بتخطيط من أمريكا وإسرائيل وأتباعهما
قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا وإسرائيل تقفان وراء الاحتجاجات الجارية في بلاده. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T15:00+0000
2022-10-04T15:00+0000
2022-10-04T15:00+0000
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وأوضح اللواء باقري، في بيان بمناسبة يوم قوى الأمن الداخلي، إن "الأحداث الأخيرة جاءت نتيجة مؤامرة وتخطيط من قبل مثلث أمريكا والكيان الصهيوني وأتباعهم الإقليميين وغير الإقليميين"، وفقا لوكالة "تسنيم".واعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "إرساء الأمن المستقر في إيران حاليا رهنا بالجهود القيمة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها ويقدمها منتسبو قوى الأمن الداخلي".دخلت المظاهرات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) التي توفيت بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد، في أسبوعها الثالث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, العالم
إيران, أخبار إيران, العالم
الجيش الإيراني يقول إن الاحتجاجات اندلعت بتخطيط من أمريكا وإسرائيل وأتباعهما
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قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، إن أمريكا وإسرائيل تقفان وراء الاحتجاجات الجارية في بلاده.
وأوضح اللواء باقري، في بيان بمناسبة يوم قوى الأمن الداخلي
، إن "الأحداث الأخيرة جاءت نتيجة مؤامرة وتخطيط من قبل مثلث أمريكا والكيان الصهيوني وأتباعهم الإقليميين وغير الإقليميين"، وفقا لوكالة "تسنيم".
وأضاف أن الاحتجاجات "أظهرت أن مجموعة الأمن الداخلي في البلاد قادرة بيقظتها ومعرفتها وكفاءتها على حماية النظام والانضباط والأمن والسلم الاجتماعي للبلاد على النحو المناسب من الفتن وأعمال الشغب التي يقوم بها الإرهابيون والانفصاليون مرتزفة الاستكبار العالمي".
واعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية "إرساء الأمن المستقر في إيران حاليا رهنا بالجهود القيمة والتضحيات الجسيمة التي يبذلها ويقدمها منتسبو قوى الأمن الداخلي".
دخلت المظاهرات الحاشدة التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) التي توفيت بعد احتجازها من قبل شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة في البلاد، في أسبوعها الثالث.