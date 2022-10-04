https://sputnikarabic.ae/20221004/الجيش-السوري-يجري-مشروعا-عملياتيا-بالذخيرة-الحية-بحضور-روسي-فيديو-وصور-1068617937.html
الجيش السوري يجري مشروعا عملياتيا بالذخيرة الحية بحضور روسي... فيديو وصور
الجيش السوري يجري مشروعا عملياتيا بالذخيرة الحية بحضور روسي... فيديو وصور
نفذت إحدى وحدات الجيش السوري مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية على مدى عدة أيام، شاركت فيه شتى أنواع القوات البرية والجوية في ظروف تحاكي في طبيعتها... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T17:18+0000
2022-10-04T17:18+0000
2022-10-04T17:18+0000
أخبار سوريا اليوم
رصد عسكري
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وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" اليوم الثلاثاء: "بدأ المشروع بالتأثير الناري المركب بصبيب ناري منتشر من قوات المدفعية وراجمات الصواريخ والهاونات على القوى الحية والوسائط النارية المعادية، تلاه تمهيد ناري كثيف وضربات صاروخية عملياتية أرض ـ أرض، وضربات جوية شارك فيها الطيران الحربي وحوامات الدعم الناري ورمايات تركيز بمختلف الوسائط النارية".وأضافت "سانا": "ثم تقدمت وحدات الهندسة وفتحت الثغرات في حقول الألغام والحواجز الهندسية المعادية، واندفعت وحدات الدبابات والمشاة تحت تغطية نارية كثيفة من مختلف الوسائط وتمكنت من تدمير الأنساق الأولى المعادية، وتنفيذ إنزال جوي خلف خطوط العدو تحت تغطية نارية كثيفة، وتطويق نقاط استناده ما اضطره إلى زج أنساقه الثانية واحتياطاته في العمق، والقيام بهجوم معاكس مفترض، حيث تصدت له قواتنا عبر رمايات نارية مكثفة، وضربات صاروخية وجوية أجبرته على التراجع والانسحاب".وذكرت الوكالة أن العماد أول أليكساندر تشايكو قائد القوات الروسية العاملة في سورية حضر المشروع مع عدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري
الجيش السوري يجري مشروعا عملياتيا بالذخيرة الحية بحضور روسي... فيديو وصور
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نفذت إحدى وحدات الجيش السوري مشروعاً تكتيكياً عملياتياً بالذخيرة الحية على مدى عدة أيام، شاركت فيه شتى أنواع القوات البرية والجوية في ظروف تحاكي في طبيعتها المعركة الحقيقية بناء على توجيهات الرئيس السوري بشار الأسد.
وذكرت الوكالة السورية للأنباء "سانا
" اليوم الثلاثاء: "بدأ المشروع بالتأثير الناري المركب بصبيب ناري منتشر من قوات المدفعية وراجمات الصواريخ والهاونات على القوى الحية والوسائط النارية المعادية، تلاه تمهيد ناري كثيف وضربات صاروخية عملياتية أرض ـ أرض، وضربات جوية شارك فيها الطيران الحربي وحوامات الدعم الناري ورمايات تركيز بمختلف الوسائط النارية".
وأضافت "سانا": "ثم تقدمت وحدات الهندسة وفتحت الثغرات في حقول الألغام والحواجز الهندسية المعادية، واندفعت وحدات الدبابات والمشاة تحت تغطية نارية كثيفة من مختلف الوسائط وتمكنت من تدمير الأنساق الأولى المعادية، وتنفيذ إنزال جوي خلف خطوط العدو تحت تغطية نارية كثيفة، وتطويق نقاط استناده ما اضطره إلى زج أنساقه الثانية واحتياطاته في العمق، والقيام بهجوم معاكس مفترض، حيث تصدت له قواتنا عبر رمايات نارية مكثفة، وضربات صاروخية وجوية أجبرته على التراجع والانسحاب".
ثم قامت قواتنا بتطوير الهجوم، عبر زج الأنساق الثانية في المعركة محققة المهمة المسندة للتشكيل بنجاح تام.
وذكرت الوكالة أن العماد أول أليكساندر تشايكو قائد القوات الروسية العاملة في سورية حضر المشروع مع عدد من كبار ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.