https://sputnikarabic.ae/20221004/الحلاقة-علينا-والابتسامة-عليك-مبادرة-لتقليل-الأعباء-المادية-عن-أطفال-دير-الزور-السورية-صور-1068606532.html

"الحلاقة علينا والابتسامة عليك"... مبادرة لتقليل الأعباء المادية عن أطفال دير الزور السورية... صور

"الحلاقة علينا والابتسامة عليك"... مبادرة لتقليل الأعباء المادية عن أطفال دير الزور السورية... صور

ما إن علت أصوات "طقطقة" المقصات في باحة (مدرسة الثورة) في مدينة دير الزور شرقي سوريا، حتى امتلأت زاويا المكان بضحكات الأطفال فرحا بالتخلص من شعر رأسهم الطويل... 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T14:16+0000

2022-10-04T14:16+0000

2022-10-04T14:19+0000

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المبادرة التي تقدم خدمة الحلاقة مجانا للتلاميذ ضمن برنامج يشمل مدارس أخرى في المدينة، أطلقها مجموعة من أصحاب الصالونات الشباب في دير الزور تحت عنوان: "الحلاقة علينا والابتسامة عليك"، وهي تهدف للتخفيف من الأعباء المادية التي يتكلفها الأهالي لقص وتصفيف شعر أبنائهم، وكذلك تهدف لزرع الابتسامة على وجوه تلاميذ المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.قد تبدو الفكرة غريبة بعض الشيء، ولربما يرى فيها آخرون قصة مبالغا بها، إلا أن هذه المحافظة السورية التي تعاني مرارة نهب ثرواتها على أيدي جنود وضباط الجيش الأمريكي، ومعها قسوة الحصار الاقتصادي الذي تضربه الولايات المتحدة على هذا البلد العربي، باتت على خط الفقر الأدنى.ويعتبر حي (الجورة)، الذي يحتضن مدرسة (الثورة الابتدائية) هو الأشد فقرا في هذه المدينة الفقيرة أصلا، ويعاني سكانه ظروفا اقتصادية صعبة للغاية جراء الدمار الذي لحق بمختلف جوانب حياتهم إبان سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول أخرى) على معظم أحياء المدينة، قبل دحره عنها في آذار/مارس 2017.عن المبادرة التي لاقت استحسانا واسعا من قبل المجتمع المحلي، يقول منسقها مجد العيسى: "المبادرة يقوم بها أحد عشر حلاقاً يقومون بتزيين شعر التلاميذ الذين يحتاجون إلى حلاقة دون مقابل مادي (مجانا)".وأضاف العيسى: "قمنا بالتنسيق مع مديرية التربية بدير الزور لدخول المدارس، ونحن اليوم في مدرسة (الثورة- بنين- حلقة أولى) وهي إحدى مدارس حي الجورة، وهو الحي الأشد فقرا".وأكد العيسى: "لن تتوقف مبادرتنا عند هذه المدرسة فنحن مستمرون بزرع الابتسامة خلال الأيام القادمة وفي مدارس جديدة".بدوره، أثنى مدير التربية في دير الزور جاسم الفريح على جهود الشبان الحلاقين الذين صمموا على زرع الابتسامة على وجوه التلاميذ ومساعدة ذويهم ولو بقص الشعر وأضاف: "نحن ندعم كافة المبادرات التي تسهم في تحقيق الفائدة للطلاب وتعزز دور المجتمع المحلي في دعم العملية التعليمية".من جهته، قال صاحب الفكرة، الحلاق علي الموسى: "هذه المبادرة ليست الأولى لنا فقد قمنا قبل عيد الأضحى بمساعدة الأهالي في الأحياء المحررة من مدينة دير الزور عبر مبادرة مشابهة واليوم مع انطلاق العام الدراسي الجديد قررنا التخفيف عن الأهالي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والمبادرة مستمرة وهناك المزيد من الحلاقين تواصلوا معي للمشاركة".ويستمر عمل المجتمع المحلي عبر مبادرات فردية أو جماعية في دير الزور لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتخفيف عن الأهالي في ظل استمرار الحصار المفروض عبر قانون "قيصر" الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على البلاد.

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