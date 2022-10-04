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https://sputnikarabic.ae/20221004/الخارجية-الإسرائيلية-حرب-أكتوبر-كانت-مباغتة-وكبدت-إسرائيل-ثمنا-باهظا-1068620288.html
الخارجية الإسرائيلية: حرب أكتوبر كانت مباغتة وكبدت إسرائيل ثمنا باهظا
الخارجية الإسرائيلية: حرب أكتوبر كانت مباغتة وكبدت إسرائيل ثمنا باهظا
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، المعروفة لدى الإسرائيليين بـ "حرب الغفران" كانت مباغتة وكبدت إسرائيل ثمنا باهظا. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T18:49+0000
2022-10-04T18:49+0000
رصد عسكري
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جاء ذلك في بيان نشرته صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمية التابعة للخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).وقال البيان: "اندلعت الحرب قبل 49 عاما، في يوم الغفران، الذي يمثل أكثر أيام اليهود قدسية بالنسبة لهم، وكانت مباغتة لإسرائيل"، مشيرا إلى أن تل أبيب لم يكن لديها الوقت الكافي لتعبئة منتظمة لجنود الاحتياط.ولفت إلى أن "الجيشين المصري والسوري حققا بعض الإنجازات المهمة في البداية، شملت اجتياز الجيش المصري قناة السويس والانتشار على امتداد ضفتها الشرقية".وتابع البيان الإسرائيلي: "لكن سرعان ما قلبت إسرائيل الأمور رأسًا على عقب، بوصول جيش الدفاع إلى الضفة الغربية من قناة السويس على بعد 100 كيلومتر من القاهرة، بينما كانت مدفعيته قادرة على إصابة المجال الجوي المحيط بالعاصمة السورية دمشق"، مضيفا: "وقعت مصر وسوريا بعدها على وقف إطلاق النار ليتم توقيع اتفاقيات فصل القوات".وذكر بيان الخارجية الإسرائيلية أن الحرب كبدت إسرائيل ثمنا باهظا بمقتل ألفين و688 جنديا إسرائيليا، بينما خسر سلاح الدبابات الإسرائيلي نحو 150 دبابة.واعتبر البيان الإسرائيلي أن حرب الـ 6 من أكتوبر وضعت حدا للحروب بين إسرائيل ومصر وسوريا وفتحت باب السلام مع مصر عندما تم توقيع معاهدة السلام، التي حولت العداء إلى صداقة، على حد وصفه.
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رصد عسكري
رصد عسكري

الخارجية الإسرائيلية: حرب أكتوبر كانت مباغتة وكبدت إسرائيل ثمنا باهظا

18:49 GMT 04.10.2022
© AFP 2022حرب أكتوبر بين الجيشين المصري والإسرائيلي
حرب أكتوبر بين الجيشين المصري والإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022
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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن حرب السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 1973، المعروفة لدى الإسرائيليين بـ "حرب الغفران" كانت مباغتة وكبدت إسرائيل ثمنا باهظا.
جاء ذلك في بيان نشرته صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" الرسمية التابعة للخارجية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة).
وقال البيان: "اندلعت الحرب قبل 49 عاما، في يوم الغفران، الذي يمثل أكثر أيام اليهود قدسية بالنسبة لهم، وكانت مباغتة لإسرائيل"، مشيرا إلى أن تل أبيب لم يكن لديها الوقت الكافي لتعبئة منتظمة لجنود الاحتياط.
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ولفت إلى أن "الجيشين المصري والسوري حققا بعض الإنجازات المهمة في البداية، شملت اجتياز الجيش المصري قناة السويس والانتشار على امتداد ضفتها الشرقية".
وتابع البيان الإسرائيلي: "لكن سرعان ما قلبت إسرائيل الأمور رأسًا على عقب، بوصول جيش الدفاع إلى الضفة الغربية من قناة السويس على بعد 100 كيلومتر من القاهرة، بينما كانت مدفعيته قادرة على إصابة المجال الجوي المحيط بالعاصمة السورية دمشق"، مضيفا: "وقعت مصر وسوريا بعدها على وقف إطلاق النار ليتم توقيع اتفاقيات فصل القوات".
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وذكر بيان الخارجية الإسرائيلية أن الحرب كبدت إسرائيل ثمنا باهظا بمقتل ألفين و688 جنديا إسرائيليا، بينما خسر سلاح الدبابات الإسرائيلي نحو 150 دبابة.
واعتبر البيان الإسرائيلي أن حرب الـ 6 من أكتوبر وضعت حدا للحروب بين إسرائيل ومصر وسوريا وفتحت باب السلام مع مصر عندما تم توقيع معاهدة السلام، التي حولت العداء إلى صداقة، على حد وصفه.
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