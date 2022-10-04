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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221004/الخارجية-الروسية-تدعو-إلى-منع-الصراع-بين-القوى-النووية-1068614014.html
الخارجية الروسية تدعو إلى منع الصراع بين القوى النووية
الخارجية الروسية تدعو إلى منع الصراع بين القوى النووية
صرحت وزارة الخارجية الروسية أن مسار المواجهة المفتوحة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع روسيا في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صدام بين القوى النووية،... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T16:01+0000
2022-10-04T16:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوى النووية
منع
صراع
أخبار أوكرانيا
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وجاءت تصريحات الخارجية من خلال كلمة لفلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، تلاها نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد فيها أن "عدم المسؤولية عن المسار التدميري لدول الناتو بقيادة الولايات المتحدة نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا في أوكرانيا وتحقيق التوازن على شفا صراع مسلح مباشر أمر واضح، وهو محفوف بمزيد من التصعيد، وصولاً حتى صدام عسكري للقوى النووية مع عواقب وخيمة".وأضاف: "يجب منع مثل هذا التطور في الأحداث".ووفقا له، فإن من أهم المهام في هذا السياق، تعتبر روسيا أن احتفاظ جميع الدول النووية الخمس بالالتزام بافتراض عدم جواز أي حرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية، وهو ما انعكس في البيان المشترك لقادة القوى النووية في يناير/ كانون الثاني.
https://sputnikarabic.ae/20220929/الاتحاد-الأوروبي-يعتزم-مناقشة-التهديد-النووي-الروسي-وحادثة-التيار-الشمالي-1068379241.html
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روسيا, القوى النووية, منع, صراع, أخبار أوكرانيا
روسيا, القوى النووية, منع, صراع, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية تدعو إلى منع الصراع بين القوى النووية

16:01 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورمتخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022
متخصصو المركز الدولي للأعمال المتعلقة بالألغام التابع للقوات المسلحة الروسية أثناء عملية إزالة الألغام من محطة وقود في ماريوبول، 7 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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صرحت وزارة الخارجية الروسية أن مسار المواجهة المفتوحة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) مع روسيا في أوكرانيا يمكن أن يؤدي إلى صدام بين القوى النووية، مؤكدة أنه يجب منع مثل هذا التطور في الأحداث.
وجاءت تصريحات الخارجية من خلال كلمة لفلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، تلاها نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد فيها أن "عدم المسؤولية عن المسار التدميري لدول الناتو بقيادة الولايات المتحدة نحو مواجهة مفتوحة مع روسيا في أوكرانيا وتحقيق التوازن على شفا صراع مسلح مباشر أمر واضح، وهو محفوف بمزيد من التصعيد، وصولاً حتى صدام عسكري للقوى النووية مع عواقب وخيمة".
وأضاف: "يجب منع مثل هذا التطور في الأحداث".
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ووفقا له، فإن من أهم المهام في هذا السياق، تعتبر روسيا أن احتفاظ جميع الدول النووية الخمس بالالتزام بافتراض عدم جواز أي حرب بين الدول الحائزة للأسلحة النووية، وهو ما انعكس في البيان المشترك لقادة القوى النووية في يناير/ كانون الثاني.
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