https://sputnikarabic.ae/20221004/الخارجية-الروسية-موسكو-تقدم-مشروع-قرار-بشأن-الحد-من-التسلح-إلى-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1068616449.html

الخارجية الروسية: موسكو تقدم مشروع قرار بشأن الحد من التسلح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخارجية الروسية: موسكو تقدم مشروع قرار بشأن الحد من التسلح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستقدم في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن تعزيز اتفاقيات الحد من التسلح. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T17:00+0000

2022-10-04T17:00+0000

2022-10-04T17:00+0000

روسيا

الحد من التسلح

منظمة الأمم المتحدة

مشروع قرار

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وقال فلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، في بيان أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تلاه نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف: "دعونا نقدم قرارا بشأن تعزيز وتطوير الأنظمة والترتيبات الخاصة بالحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار. نحن نعول على اعتماده بالإجماع".ووفقا له، "هناك حاجة لتعزيز آلية الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بما في ذلك من خلال النظر في مسألة تحديث المبادئ والإجراءات، التي لم يتم تحديثها منذ الموافقة عليها في 1990، لهذه الأغراض، نقدم مشروع القرار ذي الصلة. نحن نعول على الدعم الواسع والمشاركة في صياغته".وتعنى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بقضايا نزع السلاح. ففي كل عام، تقدم البلدان مشاريع قرارات إلى هذه الهيئة لمناقشتها. إذا تم تبنيها في اللجنة، يتم النظر في القرارات من قبل الجمعية العامة، بشكل رسمي في ديسمبر/كانون الأول.

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روسيا, الحد من التسلح, منظمة الأمم المتحدة, مشروع قرار