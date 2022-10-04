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https://sputnikarabic.ae/20221004/الخارجية-الروسية-موسكو-تقدم-مشروع-قرار-بشأن-الحد-من-التسلح-إلى-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1068616449.html
الخارجية الروسية: موسكو تقدم مشروع قرار بشأن الحد من التسلح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
الخارجية الروسية: موسكو تقدم مشروع قرار بشأن الحد من التسلح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستقدم في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن تعزيز اتفاقيات الحد من التسلح. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T17:00+0000
2022-10-04T17:00+0000
روسيا
الحد من التسلح
منظمة الأمم المتحدة
مشروع قرار
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وقال فلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، في بيان أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تلاه نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف: "دعونا نقدم قرارا بشأن تعزيز وتطوير الأنظمة والترتيبات الخاصة بالحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار. نحن نعول على اعتماده بالإجماع".ووفقا له، "هناك حاجة لتعزيز آلية الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بما في ذلك من خلال النظر في مسألة تحديث المبادئ والإجراءات، التي لم يتم تحديثها منذ الموافقة عليها في 1990، لهذه الأغراض، نقدم مشروع القرار ذي الصلة. نحن نعول على الدعم الواسع والمشاركة في صياغته".وتعنى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بقضايا نزع السلاح. ففي كل عام، تقدم البلدان مشاريع قرارات إلى هذه الهيئة لمناقشتها. إذا تم تبنيها في اللجنة، يتم النظر في القرارات من قبل الجمعية العامة، بشكل رسمي في ديسمبر/كانون الأول.
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روسيا, الحد من التسلح, منظمة الأمم المتحدة, مشروع قرار
روسيا, الحد من التسلح, منظمة الأمم المتحدة, مشروع قرار

الخارجية الروسية: موسكو تقدم مشروع قرار بشأن الحد من التسلح إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة

17:00 GMT 04.10.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورمدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف
مدير قسم عدم الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© Sputnik . Sergey Mamontov
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو ستقدم في اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بشأن تعزيز اتفاقيات الحد من التسلح.
وقال فلاديمير يرماكوف، مدير إدارة منع الانتشار والحد من الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، في بيان أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تلاه نائب رئيس الوفد الروسي كونستانتين فورونتسوف: "دعونا نقدم قرارا بشأن تعزيز وتطوير الأنظمة والترتيبات الخاصة بالحد من التسلح ونزع السلاح وعدم الانتشار. نحن نعول على اعتماده بالإجماع".
ووفقا له، "هناك حاجة لتعزيز آلية الأمين العام للأمم المتحدة للتحقيق في حالات الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيماوية والبيولوجية، بما في ذلك من خلال النظر في مسألة تحديث المبادئ والإجراءات، التي لم يتم تحديثها منذ الموافقة عليها في 1990، لهذه الأغراض، نقدم مشروع القرار ذي الصلة. نحن نعول على الدعم الواسع والمشاركة في صياغته".
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وأضاف: "على مدى عقود، دعت روسيا إلى وضع قواعد قانونية ملزمة لمنع حدوث سباق تسلح في الفضاء الخارجي مع ضمانات لمنع نشر أسلحة في الفضاء الخارجي، أو استخدام القوة من خلالها أو التهديد باستخدامها. إننا نقدم مشاريع قرارات بشأن عدم الانتشار أولاً إلى اللجنة الأولى للنظر في الأسلحة في الفضاء الخارجي، وبشأن تدابير الشفافية والثقة في أنشطة الفضاء الخارجي، فضلا عن المزيد من التدابير العملية في مجال منع حدوث سباق تسلح (ومنع انتشار الأسلحة النووية). نحن نعتمد على أقصى قدر من الدعم والمشاركة في الصياغة".

وتعنى اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة بقضايا نزع السلاح. ففي كل عام، تقدم البلدان مشاريع قرارات إلى هذه الهيئة لمناقشتها. إذا تم تبنيها في اللجنة، يتم النظر في القرارات من قبل الجمعية العامة، بشكل رسمي في ديسمبر/كانون الأول.
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