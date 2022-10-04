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https://sputnikarabic.ae/20221004/الرئيس-الأوغندي-يقيل-نجله-من-قيادة-قوات-المشاة-بسبب-تغريدة--1068617483.html
الرئيس الأوغندي يقيل نجله من قيادة قوات المشاة بسبب تغريدة
الرئيس الأوغندي يقيل نجله من قيادة قوات المشاة بسبب تغريدة
أقال الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، نجله، موهوزي كاينيروغابا، قائد قوات المشاة في الجيش، اليوم الثلاثاء، بعد أن هدد في تغريدة بالاستيلاء على نيروبي عاصمة دولة... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T17:14+0000
2022-10-04T17:14+0000
أوغندا
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أثار اللفتنانت جنرال موهوزي كاينيروغابا الملقب بـ الجنرال المغرد" خلال الأشهر الأخيرة الغضب بين بعض الأوغنديين الذين يرون تغريداته السابقة على أنها مستفزة وخطيرة أحيانا.فقد عبر في تغريدة سابقة عن دعمه لجبهة تحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا.كما عبر عن دعمه لمعارك المتمردين العنيفة في شرق الكونغو.وكتب يوم أمس الاثنين في تغريدة على "تويتر": "الأمر لن يستغرق مع جيشي ومعي أسبوعين للاستيلاء على نيروبي".التهديد بالاستيلاء على نيروبي أثار غضب والده القائد الذي يحكم البلد الأفريقي منذ عام 1986.وذكر بيان صادر عن الجيش الأوغندي اليوم الثلاثاء أنه أقيل من منصبه وحل محله اللفتنانت جنرال كايانجا موهانجا، كقائد لقوات المشاة.على الرغم من إقالته من منصبه كرئيس لقوات المشاة إلا أن كاينيروغابا تمت ترقيته إلى رتبة جنرال من فئة أربع نجوم وسيظل مستشارا عسكريا لوالده، وفقا لبيان الجيش.يقول بعض أنصار كاينيروغابا إن تغريداته هي محاولات للفكاهة ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.
https://sputnikarabic.ae/20220210/أوغندا-ترفض-قرار-العدل-الدولية-بتغريمها-300-مليون-دولار-للكونغو-الديموقراطية-1058298225.html
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أوغندا

الرئيس الأوغندي يقيل نجله من قيادة قوات المشاة بسبب تغريدة

17:14 GMT 04.10.2022
© Sputnikلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الرئيس الأوغندي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي، أوغندا 26 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
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أقال الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني، نجله، موهوزي كاينيروغابا، قائد قوات المشاة في الجيش، اليوم الثلاثاء، بعد أن هدد في تغريدة بالاستيلاء على نيروبي عاصمة دولة كينيا.
أثار اللفتنانت جنرال موهوزي كاينيروغابا الملقب بـ الجنرال المغرد" خلال الأشهر الأخيرة الغضب بين بعض الأوغنديين الذين يرون تغريداته السابقة على أنها مستفزة وخطيرة أحيانا.
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فقد عبر في تغريدة سابقة عن دعمه لجبهة تحرير تيغراي التي تقاتل الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا.
كما عبر عن دعمه لمعارك المتمردين العنيفة في شرق الكونغو.
وكتب يوم أمس الاثنين في تغريدة على "تويتر": "الأمر لن يستغرق مع جيشي ومعي أسبوعين للاستيلاء على نيروبي".
التهديد بالاستيلاء على نيروبي أثار غضب والده القائد الذي يحكم البلد الأفريقي منذ عام 1986.
وذكر بيان صادر عن الجيش الأوغندي اليوم الثلاثاء أنه أقيل من منصبه وحل محله اللفتنانت جنرال كايانجا موهانجا، كقائد لقوات المشاة.
على الرغم من إقالته من منصبه كرئيس لقوات المشاة إلا أن كاينيروغابا تمت ترقيته إلى رتبة جنرال من فئة أربع نجوم وسيظل مستشارا عسكريا لوالده، وفقا لبيان الجيش.
يقول بعض أنصار كاينيروغابا إن تغريداته هي محاولات للفكاهة ولا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.
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