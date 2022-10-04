https://sputnikarabic.ae/20221004/الرئيس-التنفيذي-لأرامكو-العالم-لديه-خطة-معيبة-للتحول-في-الطاقة-1068603820.html
الرئيس التنفيذي لأرامكو: العالم لديه خطة معيبة للتحول في الطاقة
الرئيس التنفيذي لأرامكو: العالم لديه خطة معيبة للتحول في الطاقة
قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، إن امتلاك طاقة إنتاجية فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها، متوقعا انتعاش الطلب على النفط... 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T13:03+0000
2022-10-04T13:03+0000
2022-10-04T13:03+0000
اقتصاد
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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وأضاف خلال منتدى للطاقة في لندن، اليوم الثلاثاء، أن سوق النفط لا تركز على حقيقة أن فائض طاقة الإنتاج العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفض للغاية.وذكر أن الطاقة الفائضة تبلغ 1.5% من الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن سوق النفط تركز على اقتصاديات المدى القصير وليس الطويل وطاقة الإنتاج الفائضة للنفط منخفضة للغاية.
https://sputnikarabic.ae/20220920/السعودية-تحذر-من-تلاشي-القدرة-الإنتاجية-الفائضة-للنفط-حول-العالم-1068020586.html
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اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, السعودية, أخبار السعودية اليوم
الرئيس التنفيذي لأرامكو: العالم لديه خطة معيبة للتحول في الطاقة
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قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، إن امتلاك طاقة إنتاجية فائضة ليس مسؤولية السعودية وحدها، متوقعا انتعاش الطلب على النفط حتى 2030 وما بعده.
وأضاف خلال منتدى للطاقة في لندن
، اليوم الثلاثاء، أن سوق النفط لا تركز على حقيقة أن فائض طاقة الإنتاج العالمية لزيادة إنتاج النفط منخفض للغاية.
وتابع: "تركز (السوق) على ما سيحدث للطلب إذا حدث ركود في أنحاء مختلفة من العالم، هم لا يركزون على أسس الإمداد"، موضحا أن "العالم لديه خطة معيبة للتحول في الطاقة".
وذكر أن الطاقة الفائضة تبلغ 1.5% من الطلب العالمي، مشيرًا إلى أن سوق النفط تركز على اقتصاديات المدى القصير وليس الطويل وطاقة الإنتاج الفائضة للنفط منخفضة للغاية.
وقال "أرامكو ستبقي على سوقنا في آسيا رغم الطلب الأوروبي"، مشددا على أن مشكلة أوروبا هي الغاز والغاز الطبيعي المسال نظرًا لنقص السعة الفائضة.