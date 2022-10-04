https://sputnikarabic.ae/20221004/الرئيس-المصري-يحذر-من-قوى-شر-تحاول-إفقاد-الوطن-الثقة-واغتيال-معنوياته-1068602865.html
الرئيس المصري يحذر من "قوى شر" تحاول إفقاد الوطن الثقة واغتيال معنوياته
الرئيس المصري يحذر من "قوى شر" تحاول إفقاد الوطن الثقة واغتيال معنوياته
حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "من وجود قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية". 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T12:40+0000
2022-10-04T12:40+0000
2022-10-04T12:40+0000
مصر
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وقال في كلمة له بالندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية بعنوان "أكتوبر إرادة وطن" بمناسبة الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، إن "قوى الشر تحاول إفقاد الوطن الثقة واغتيال معنوياته وعلى يقين أن المصري أكبر من تلك المساعي المضللة"، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.وأضاف: "أكرر التأكيد على بعض المعاني وليس للتكرار نفسه، ولا زلت أؤمن بأن الإنسان المصري صانع الحضارة أقوى من كل قوى الشر".وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته أنه "لا يقلق أبدا لأنه مؤمن دائما بأن الله بالغ أمره، والله يدعم دائما الحق والإخلاص والأمانة"، وفق قوله.وتابع: "سنتجاوز تلك الظروف الصعبة بفضل الله، وسترون جميعا ذلك".وختم السيسي كلمته قائلا للشعب المصري: "عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم، لتكتبوا تاريخا جديدا من المجد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري يحذر من "قوى شر" تحاول إفقاد الوطن الثقة واغتيال معنوياته
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حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "من وجود قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهية".
وقال في كلمة له بالندوة التثقيفية الـ36 للقوات المسلحة المصرية بعنوان "أكتوبر إرادة وطن" بمناسبة الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر المجيدة، إن "قوى الشر تحاول إفقاد الوطن الثقة واغتيال معنوياته وعلى يقين أن المصري أكبر من تلك المساعي المضللة"، وفقا لبوابة
"الأهرام" المصرية.
وأضاف: "أكرر التأكيد على بعض المعاني وليس للتكرار نفسه، ولا زلت أؤمن بأن الإنسان المصري صانع الحضارة أقوى من كل قوى الشر".
وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته أنه "لا يقلق أبدا لأنه مؤمن دائما بأن الله بالغ أمره، والله يدعم دائما الحق والإخلاص والأمانة"، وفق قوله.
وتابع: "سنتجاوز تلك الظروف الصعبة بفضل الله، وسترون جميعا ذلك".
وختم السيسي كلمته قائلا للشعب المصري: "عين التاريخ تنظر إليكم يا أبناء شعب مصر العظيم، لتكتبوا تاريخا جديدا من المجد".