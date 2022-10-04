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السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح في 2022
السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح في 2022
كشف إحصاء لمنظمة السياحة العالمية، أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للسياح منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وفق إعلام محلي. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T07:38+0000
2022-10-04T07:38+0000
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ذكرت صحيفة "عكاظ" أن التقرير أشار إلى أن السعودية تصدرت بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية العام.والسياحة أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.وسبق أن أعلنت السعودية وجهات سياحية ذات تنوع جغرافي وتاريخي.وتلت السعودية، الإمارات العربية المتحدة التي شهدت تدفق 14.8 مليون سائح منذ بداية 2022، تليها المغرب بـ11 مليون سائح وسوريا بـ 8.5 مليون سائح وتونس 5.7 مليون سائح ومصر 5.2 مليون سائح، وفق الصحيفة.والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة السياحة السعودية، أن المملكة أصبحت أول دولة في مجموعة العشرين، تحقق نموا إيجابيا للقطاع السياحي بعد آثار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.كما أشارت وفقا لمؤشر منظمة السياحة العالمية، إلى أن السعودية تصدرت مجموعة العشرين في أعداد السياح القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة نمو 121 في المئة، وذلك بالمقارنة مع أعداد السياح في عام 2019.والشهر الماضي، أعلنت السعودية، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، في شهر مارس/ آذار، عن وقفها إصدار البيانات اليومية ‏لحالات فيروس "كورونا" المستجد.‏
https://sputnikarabic.ae/20220927/السعودية-تتصدر-دول-العشرين-في-مؤشر-نمو-قطاع-السياحة-خلال-2022-1068308962.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي

السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح في 2022

07:38 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSEعلم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / OZAN KOSE
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كشف إحصاء لمنظمة السياحة العالمية، أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للسياح منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وفق إعلام محلي.
ذكرت صحيفة "عكاظ" أن التقرير أشار إلى أن السعودية تصدرت بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية العام.
والسياحة أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.وسبق أن أعلنت السعودية وجهات سياحية ذات تنوع جغرافي وتاريخي.
وتلت السعودية، الإمارات العربية المتحدة التي شهدت تدفق 14.8 مليون سائح منذ بداية 2022، تليها المغرب بـ11 مليون سائح وسوريا بـ 8.5 مليون سائح وتونس 5.7 مليون سائح ومصر 5.2 مليون سائح، وفق الصحيفة.
السياحة في السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2022
السعودية تتصدر دول العشرين في مؤشر نمو قطاع السياحة خلال 2022
27 سبتمبر, 10:34 GMT
والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة السياحة السعودية، أن المملكة أصبحت أول دولة في مجموعة العشرين، تحقق نموا إيجابيا للقطاع السياحي بعد آثار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
كما أشارت وفقا لمؤشر منظمة السياحة العالمية، إلى أن السعودية تصدرت مجموعة العشرين في أعداد السياح القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة نمو 121 في المئة، وذلك بالمقارنة مع أعداد السياح في عام 2019.
والشهر الماضي، أعلنت السعودية، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".
كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، في شهر مارس/ آذار، عن وقفها إصدار البيانات اليومية ‏لحالات فيروس "كورونا" المستجد.‏
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