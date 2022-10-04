https://sputnikarabic.ae/20221004/السعودية-تتصدر-قائمة-الدول-العربية-الأكثر-جذبا-للسياح-في-2022-1068587785.html

السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح في 2022

السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذبا للسياح في 2022

كشف إحصاء لمنظمة السياحة العالمية، أن السعودية تتصدر قائمة الدول العربية الأكثر جذباً للسياح منذ بداية عام 2022 حتى الآن، وفق إعلام محلي. 04.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-04T07:38+0000

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ذكرت صحيفة "عكاظ" أن التقرير أشار إلى أن السعودية تصدرت بمعدل 18 مليون زائر منذ بداية العام.والسياحة أحد أهم ركائز رؤية السعودية 2030، التي تستهدف رفع عدد الزيارات السنوية السياحية للمملكة إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030.وسبق أن أعلنت السعودية وجهات سياحية ذات تنوع جغرافي وتاريخي.وتلت السعودية، الإمارات العربية المتحدة التي شهدت تدفق 14.8 مليون سائح منذ بداية 2022، تليها المغرب بـ11 مليون سائح وسوريا بـ 8.5 مليون سائح وتونس 5.7 مليون سائح ومصر 5.2 مليون سائح، وفق الصحيفة.والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة السياحة السعودية، أن المملكة أصبحت أول دولة في مجموعة العشرين، تحقق نموا إيجابيا للقطاع السياحي بعد آثار جائحة فيروس "كورونا" المستجد.كما أشارت وفقا لمؤشر منظمة السياحة العالمية، إلى أن السعودية تصدرت مجموعة العشرين في أعداد السياح القادمين إلى المملكة من الخارج، بنسبة نمو 121 في المئة، وذلك بالمقارنة مع أعداد السياح في عام 2019.والشهر الماضي، أعلنت السعودية، "رفع الحواجز الوقائية حول الكعبة في مكة بعد عامين على وضعها للحماية من فيروس كورونا".كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، في شهر مارس/ آذار، عن وقفها إصدار البيانات اليومية ‏لحالات فيروس "كورونا" المستجد.‏

https://sputnikarabic.ae/20220927/السعودية-تتصدر-دول-العشرين-في-مؤشر-نمو-قطاع-السياحة-خلال-2022-1068308962.html

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