عربي
https://sputnikarabic.ae/20221004/السعودية-توقع-مذكرة-تعاون-مع-بريطانيا-في-مجال-الطاقة-1068603665.html
السعودية توقع مذكرة تعاون مع بريطانيا في مجال الطاقة
السعودية توقع مذكرة تعاون مع بريطانيا في مجال الطاقة
وافقت حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تعاون بينها والحكومة البريطانية في مجال الطاقة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T13:01+0000
2022-10-04T13:01+0000
بريطانيا
السعودية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/24/1044912406_0:0:1904:1071_1920x0_80_0_0_78c94dcd53c5a9d777f54bf7552d7751.jpg
جاء الإعلان عن الموافقة على المذكرة ضمن القرارات التي انتهت إليها جلسة مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة، وحضرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وتخطط المملكة المتحدة للتعامل مع سيناريو تنقص فيه إمدادات الغاز بالتزامن مع الطقس البارد في الشتاء، الذي يدوم لأيام عدة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي المنظم للصناعة حتى عن المنازل.ووفقا لسيناريو الحكومة الجديد "الأسوأ المعقول"، قد تواجه بريطانيا عجزا في الطاقة الكهربائية يبلغ إجماله نحو سدس ذروة الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على تخطيط الحكومة.في ظل هذه التوقعات، قد تسبب درجات الحرارة الأقل من المتوسط ​​وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا أزمة مدتها أربعة أيام في يناير/ كانون الثاني، عندها قد تحتاج المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز، على حد قول المصادر.
https://sputnikarabic.ae/20220903/بلومبرغ--60-من-المصانع-معرضة-للإغلاق-في-بريطانيا-بسبب-إرتفاع-أسعار-الطاقة-1067216369.html
بريطانيا
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104491/24/1044912406_0:0:1732:1299_1920x0_80_0_0_b3b0cb912b3873d6f143ab9cd4cacf83.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا, السعودية, العالم
بريطانيا, السعودية, العالم

السعودية توقع مذكرة تعاون مع بريطانيا في مجال الطاقة

13:01 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز
© AFP 2022 / BANDAR AL-JALOUD
تابعنا عبرTelegram
وافقت حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تعاون بينها والحكومة البريطانية في مجال الطاقة.
جاء الإعلان عن الموافقة على المذكرة ضمن القرارات التي انتهت إليها جلسة مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة، وحضرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وتخطط المملكة المتحدة للتعامل مع سيناريو تنقص فيه إمدادات الغاز بالتزامن مع الطقس البارد في الشتاء، الذي يدوم لأيام عدة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي المنظم للصناعة حتى عن المنازل.
الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.09.2022
"بلومبرغ": 60% من المصانع معرضة للإغلاق في بريطانيا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة
3 سبتمبر, 06:24 GMT
ووفقا لسيناريو الحكومة الجديد "الأسوأ المعقول"، قد تواجه بريطانيا عجزا في الطاقة الكهربائية يبلغ إجماله نحو سدس ذروة الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على تخطيط الحكومة.
في ظل هذه التوقعات، قد تسبب درجات الحرارة الأقل من المتوسط ​​وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا أزمة مدتها أربعة أيام في يناير/ كانون الثاني، عندها قد تحتاج المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز، على حد قول المصادر.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:27 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала