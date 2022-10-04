https://sputnikarabic.ae/20221004/السعودية-توقع-مذكرة-تعاون-مع-بريطانيا-في-مجال-الطاقة-1068603665.html
السعودية توقع مذكرة تعاون مع بريطانيا في مجال الطاقة
السعودية توقع مذكرة تعاون مع بريطانيا في مجال الطاقة
وافقت حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تعاون بينها والحكومة البريطانية في مجال الطاقة. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T13:01+0000
2022-10-04T13:01+0000
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العالم
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جاء الإعلان عن الموافقة على المذكرة ضمن القرارات التي انتهت إليها جلسة مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة، وحضرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وتخطط المملكة المتحدة للتعامل مع سيناريو تنقص فيه إمدادات الغاز بالتزامن مع الطقس البارد في الشتاء، الذي يدوم لأيام عدة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي المنظم للصناعة حتى عن المنازل.ووفقا لسيناريو الحكومة الجديد "الأسوأ المعقول"، قد تواجه بريطانيا عجزا في الطاقة الكهربائية يبلغ إجماله نحو سدس ذروة الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على تخطيط الحكومة.في ظل هذه التوقعات، قد تسبب درجات الحرارة الأقل من المتوسط وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا أزمة مدتها أربعة أيام في يناير/ كانون الثاني، عندها قد تحتاج المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز، على حد قول المصادر.
https://sputnikarabic.ae/20220903/بلومبرغ--60-من-المصانع-معرضة-للإغلاق-في-بريطانيا-بسبب-إرتفاع-أسعار-الطاقة-1067216369.html
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بريطانيا, السعودية, العالم
بريطانيا, السعودية, العالم
السعودية توقع مذكرة تعاون مع بريطانيا في مجال الطاقة
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وافقت حكومة المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على مذكرة تعاون بينها والحكومة البريطانية في مجال الطاقة.
جاء الإعلان عن الموافقة على المذكرة ضمن القرارات التي انتهت إليها جلسة مجلس الوزراء السعودي، في قصر السلام بجدة، وحضرها العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية (واس).
وتخطط المملكة المتحدة للتعامل مع سيناريو تنقص فيه إمدادات الغاز بالتزامن مع الطقس البارد في الشتاء، الذي يدوم لأيام عدة، ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي المنظم للصناعة حتى عن المنازل.
ووفقا لسيناريو الحكومة الجديد "الأسوأ المعقول"، قد تواجه بريطانيا عجزا في الطاقة الكهربائية يبلغ إجماله نحو سدس ذروة الطلب، حتى بعد تشغيل محطات الفحم الطارئة، وفقا لما نقلته وكالة
"بلومبيرغ" عن أشخاص مطلعين على تخطيط الحكومة.
في ظل هذه التوقعات، قد تسبب درجات الحرارة الأقل من المتوسط وانخفاض واردات الكهرباء من النرويج وفرنسا أزمة مدتها أربعة أيام في يناير/ كانون الثاني، عندها قد تحتاج المملكة المتحدة إلى اتخاذ إجراءات طارئة للحفاظ على الغاز، على حد قول المصادر.