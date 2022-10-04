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https://sputnikarabic.ae/20221004/السيسي-يؤدي-التحية-العسكرية-لأعضاء-في-الفرقة-139-صاعقة-لدورها-في-حرب-أكتوبر-فيديو-1068609130.html
السيسي يؤدي التحية العسكرية لأعضاء في الفرقة 139 صاعقة لدورها خلال حرب أكتوبر... فيديو
السيسي يؤدي التحية العسكرية لأعضاء في الفرقة 139 صاعقة لدورها خلال حرب أكتوبر... فيديو
أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحية العسكرية لخمسة أعضاء في الفرقة 139 صاعقة والتي شاركت في حرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T14:55+0000
2022-10-04T14:55+0000
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وشارك السيسي، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36 "إرداة وطن" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والتي توافق الخميس المقبل.وقال السيسي موجها حديثه لأعضاء الفرقة: "لنا عظيم الشرف إننا نشوفكم والناس كلها تشوف الرجال أو من تبقى من الرجال.. اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام".وأضاف: "كل الاحترام والتقدير ليكم.. أرجو تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا منكم قبل كده".وتابع: "كان مهم جدا تبقوا معانا علشان نقول لكل المصريين شوفوا ثمن الكرامة بيتعمل إزاي.. مش بالكلام ولا شعارات لكن بالدم والتضحيات ولو بيتعمل بالدم والتضحيات بيكون موجود لغاية دلوقتي".
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مصر, أخبار مصر الآن, حرب أكتوبر 1973, العالم العربي, أخبار العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, حرب أكتوبر 1973, العالم العربي, أخبار العالم العربي

السيسي يؤدي التحية العسكرية لأعضاء في الفرقة 139 صاعقة لدورها خلال حرب أكتوبر... فيديو

14:55 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEKالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / ATTILA KISBENEDEK
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أدى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التحية العسكرية لخمسة أعضاء في الفرقة 139 صاعقة والتي شاركت في حرب 6 أكتوبر ضد إسرائيل.
وشارك السيسي، اليوم الثلاثاء، في فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ36 "إرداة وطن" بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر والتي توافق الخميس المقبل.
وقال السيسي موجها حديثه لأعضاء الفرقة: "لنا عظيم الشرف إننا نشوفكم والناس كلها تشوف الرجال أو من تبقى من الرجال.. اللي قدموا لبلدنا الكرامة والعزة والنصر والشرف دون مقابل"، بحسب ما نقلت "بوابة الأهرام".
وأضاف: "كل الاحترام والتقدير ليكم.. أرجو تقبلوا اعتذارنا لو كنا مخدناش بالنا منكم قبل كده".
وتابع: "كان مهم جدا تبقوا معانا علشان نقول لكل المصريين شوفوا ثمن الكرامة بيتعمل إزاي.. مش بالكلام ولا شعارات لكن بالدم والتضحيات ولو بيتعمل بالدم والتضحيات بيكون موجود لغاية دلوقتي".
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