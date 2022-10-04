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https://sputnikarabic.ae/20221004/السيسي-يصدر-قرارا-بشأن-السودانيين-في-مصر-والخرطوم-تصدر-بيانا-1068614496.html
السيسي يصدر قرارا بشأن السودانيين في مصر والخرطوم تصدر بيانا
السيسي يصدر قرارا بشأن السودانيين في مصر والخرطوم تصدر بيانا
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جديدا بشأن المواطنين السودانيين الموجودين في مصر. 04.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-04T16:35+0000
2022-10-04T16:35+0000
مصر
أخبار السودان اليوم
العالم العربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت وزارة الخارجية السودانية إن الرئيس المصري أصدر قرارا بتمديد فترة توفيق أوضاع المواطنين السودانيين المتواجدين في مصر لـ 6 أشهر أخرى.وأضافت الخارجية أن ذلك يأتي امتداداً لفترة السماح الأولى التي امتدت منذ مارس/آذار حتى سبتمبر/أيلول من العام الحالي. وأشارت الوزارة إلي أن القرار يؤكد أزلية العلاقات التي تربط مصر والسودان وشعبيهما.وأكدت على عزم القيادة السودانية وحرصها على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين.
https://sputnikarabic.ae/20210517/السيسي-أمن-واستقرار-السودان-جزء-لا-يتجزأ-من-أمن-واستقرار-مصر-1048993622.html
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مصر, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصر, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يصدر قرارا بشأن السودانيين في مصر والخرطوم تصدر بيانا

16:35 GMT 04.10.2022
© AFP 2022 / -الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) يستقبل رئيس مجلس السيادة السوداني اللواء عبد الفتاح البرهان في القصر الرئاسي بالعاصمة القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / -
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جديدا بشأن المواطنين السودانيين الموجودين في مصر.
وحسب وكالة الأنباء السودانية، قالت وزارة الخارجية السودانية إن الرئيس المصري أصدر قرارا بتمديد فترة توفيق أوضاع المواطنين السودانيين المتواجدين في مصر لـ 6 أشهر أخرى.
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وأضافت الخارجية أن ذلك يأتي امتداداً لفترة السماح الأولى التي امتدت منذ مارس/آذار حتى سبتمبر/أيلول من العام الحالي.
وأشارت الوزارة إلي أن القرار يؤكد أزلية العلاقات التي تربط مصر والسودان وشعبيهما.
وأكدت على عزم القيادة السودانية وحرصها على دعم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات خدمة للمصالح العليا للشعبين الشقيقين.
كما أعربت الخارجية السودانية عن فائق شكرها وتقديرها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قراره الخاص برعاياها في بلاده.
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